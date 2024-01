Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC 40: petit rebond en vue, mais la prudence demeure information fournie par Cercle Finance • 04/01/2024 à 08:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sur de faibles écarts jeudi matin dans un contexte de prises de bénéfices à l'entame de la nouvelle année, rompant avec l'élan qui lui avait récemment permis d'établir des plus hauts absolus.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison janvier - progresse de 13,5 points à 7438 points, laissant entrevoir un modeste rebond en tout début de séance.



Porté par la perspective de prochaines baisses de taux aux Etats-Unis et en Europe, le marché parisien a bénéficié depuis la fin du mois d'octobre d'une dynamique particulièrement favorable.



L'indice CAC 40 a ainsi gagné près de 12% en moins de deux mois et inscrit de nouveaux records historiques, au-delà des 7600 points.



Mais la rapidité et l'ampleur de ce mouvement haussier ont incité les investisseurs à prendre leurs profits en ce début d'exercice, un retournement de tendance accentué par une volatilité accrue due à la faiblesse des volumes échangés, de nombreux intervenants étant toujours en congés.



'La baisse boursière ne doit pas être exagérée', tempère Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. 'Elle reflète surtout des prises de bénéfices après une fin d'année 2023 excellente', rappelle l'analyste.



La tendance sur les places boursières devrait dépendre des indicateurs économiques du jour puisque les acteurs de marché prendront connaissance de nombreux indicateurs qui leur permettront d'évaluer les projets des banques centrales.



'Il faudra certainement attendre la réunion de la Réserve Fédérale américaine en fin de mois pour que le marché renoue avec une direction plus claire', ajoute Christopher Dembik.



'Il a cruellement besoin de visibilité concernant la trajectoire de la politique monétaire', poursuit le professionnel.



Les futures sur les taux intègrent maintenant une probabilité de 66% d'une baisse de taux en mars, selon le baromètre FedWatch du CME, contre 87% mardi et 96% lundi.



En Europe, les intervenants suivront dans le courant de la matinée la publication des indices d'activité PMI dans le secteur des services, puis les premiers chiffres de l'inflation allemande pour le mois de décembre.



Aux Etats-Unis sont attendues l'enquête ADP sur l'emploi privé ainsi que les inscriptions aux allocations chômage, qui permettront de savoir si le marché américain du travail poursuit son ralentissement.



Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se tasse vers 3,90% dans l'attente des indicateurs du jour aux Etats-Unis, après être repassé la veille au-dessus du seuil des 4%.



Sur le marché obligataire européen, l'heure est aussi à la détente puisque le rendement à dix ans allemand revient, à 2,02%, non loin du cap important des 2%.



Toujours aussi hésitant, l'euro repart à la hausse face au dollar, à 1,0930.



Le marché pétrolier confirme son orientation favorable après son envolée de la veille à l'approche de la parution des stocks de brut aux Etats-Unis et face aux perturbations qui touchent le commerce maritime, au canal de Panama et dans la Mer rouge.



Le Brent reprend 0,6% à 78,7 dollars le baril tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,8% à 73,3 dollars.





