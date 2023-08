Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40: petit rebond en vue avant l'emploi américain information fournie par Cercle Finance • 04/08/2023 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait légèrement se reprendre vendredi matin, l'attention des investisseurs se portant vers le rapport sur l'emploi attendu cet après-midi aux Etats-Unis, après avoir subi trois séances consécutives de baisse dans un contexte de remontée des rendements obligataires.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison août - rebondit de 42,5 points à 7314,5 points, laissant entrevoir une ouverture plutôt positive.



Les marchés boursiers ont été pénalisés cette semaine par un brusque regain de nervosité sur le marché obligataire, qui se traduit par une hausse des rendements rendant les actions moins attractives, notamment du côté des technologies.



Celui des Treasuries à dix ans, principale référence des marchés des emprunts d'Etat, flirte désormais avec le seuil des 4,20%, au plus haut depuis octobre 2022.



Cette nouvelle poussée de tension n'épargne pas l'Europe, où le rendement du Bund allemand à 10 ans atteint aujourd'hui 2,60%.



Les investisseurs attendent maintenant de prendre connaissance de l'un des indicateurs auxquels ils accordent le plus d'importance, à savoir les créations d'emplois aux Etats-Unis.



Les économistes tablent sur un ralentissement des créations de postes en juillet, à 200.000 contre 209.000 en avril, mais l'enquête ADP publiée mercredi s'était révélée nettement meilleure que prévu, confortant le scénario du resserrement monétaire.



Si le rapport mensuel sur l'emploi du Département du Travail constituera le principal rendez-vous de la séance, les résultats trimestriels sont toujours surveillés de près afin de déterminer si la forte valorisation actuelle des marchés se justifie.



Sur ce terrain, le géant du commerce électronique Amazon est attendu en hausse de 8% à l'ouverture de Wall Street après avoir surpassé les attentes des analystes sur son deuxième trimestre.



A l'opposé, Apple devrait démarrer la séance en baisse, affecté par des ventes d'iPhone jugées un peu décevantes sur le trimestre clos fin juin.



En Europe, Crédit Agricole a fait état ce matin de résultats trimestriels en hausse, porté par son modèle de banque universelle qui lui a permis d'absorber les conséquences d'un environnement jugé 'moins porteur'.



Sur le marché des devises, le dollar poursuit sa consolidation marginale face à l'euro, qui remonte vers 1,0955, un mouvement qui peut apparaître contre-intuitif au vu des fortes tensions observées sur les Treasuries.



Les cours du brut restent orientés à la hausse, avec un Brent de mer du Nord qui évolue autour de 85,3 dollars le baril et un brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) proche de 81,8 dollars.



Sur l'ensemble de la semaine, ce dernier se dirige vers un gain de l'ordre de 1,3%.



A ce stade de la semaine, l'indice CAC 40 accuse un repli de près de 3%.





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.71%