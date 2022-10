Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : pas des positions trop tranchées information fournie par Cercle Finance • 17/10/2022 à 08:35









Le Palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris. (crédit photo : / L. Grassin ) (CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait débuter sans grand changement lundi matin, les investisseurs semblant hésiter à prendre des positions trop franches avant la nouvelle série de résultats de sociétés et d'indicateurs économiques prévue cette semaine. Vers 8h15, le contrat 'future' - livraison octobre - grappille 10,5 points à 5942,5 points, annonçant une ouverture autour de l'équilibre, voire en très légère progression. Les chiffres des prix à la consommation parus la semaine dernière aux Etats-Unis ont remis la crise de l'inflation au premier plan, laissant entrevoir une poursuite de la hausse des taux directeurs par les banques centrales et accentuant du même coup les craintes d'un ralentissement marqué de l'activité. Les craintes au sujet des rendements des obligations d'Etat - qui continuent de grimper à des niveaux inquiétants - semblent en particulier maintenir les marchés d'actions en position de fragilité. La tendance aux achats à bon compte qui avait animé le début de l'automne s'est récemment tassée, signe que les investisseurs pourraient bientôt baisser les bras dans un marché qui s'essouffle à nouveau. 'Les risques de dégradation sont nombreux, avec notamment la persistance d'une inflation élevée qui alimente la politique agressive des banques centrales', estiment les équipes de Pictet Wealth Management. Le gestionnaire d'actifs s'alarme par ailleurs des inquiétudes concernant la situation politique au Royaume-Uni, l'escalade de la guerre en Ukraine et les négociations interminables sur le plafonnement des prix de l'énergie en Europe D'un point de vue graphique, la proximité du support majeur des 5750 points conserve un fort pouvoir d'attraction sur le CAC et anéantit les velléités haussières du moment dans l'attente de signaux tangibles laissant présager un mouvement d'inversion, préviennent les analystes techniques. Les investisseurs attendent maintenant de savoir si les sociétés américaines ont éventuellement de bonnes surprises en magasin. D'après FactSet, 66 sociétés du S&P 500 - dont huit composantes du Dow Jones - doivent publier leurs résultats lors de la semaine à venir. Alors que le marché se pose de nombreuses questions, les investisseurs auront besoin de chiffres solides pour tempérer l'impression que l'inflation ravage tout sur son passage. Outre une salve de résultats, la semaine sera marquée par la publication des dernières données concernant l'inflation en Europe, au Royaume-Uni et au Japon. Autre rendez-vous important, le conseil européen qui se tiendra jeudi et vendredi permettra d'aborder les questions liées à la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine et son incidence sur la crise énergétique et l'économie en Europe. Les intervenants devront suivre, en parallèle; les débat du 20ème Congrès national du Parti communiste chinois (PCC). En tout état de cause, même si les valorisations sont désormais inférieures aux moyennes de long terme en Europe et semblent escompter une révision à la baisse des résultats d'entreprises, il est sans doute trop tôt pour revenir agressivement sur les marchés d'actions, jugent les spécialistes. Gilles Guibout, responsable des actions européennes chez AXA IM, pointe un certain nombre d'inconnues, à commencer par le manque de visibilité lié à l'évolution du conflit en Ukraine et la température hivernale qui conditionneront selon lui les besoins de gaz ainsi que l'importance du ralentissement économique en Europe. Dans ce contexte aussi incertain, auquel s'ajoutent l'incertitude sur les prochains choix politiques au Royaume-Uni ou en Italie, le stratège juge 'important' de maintenir une bonne diversification. 'Nous restons fidèles à notre stratégie d'investissement en nous concentrant sur des sociétés combinant: capacité à ajuster les prix, visibilité et/ou perspectives de croissance par l'exposition à des thématiques de long terme, ainsi qu'une structure financière solide', rappelle-t-il.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris 0.00%