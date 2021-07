Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : pas de tendance en l'absence de Wall Street Cercle Finance • 05/07/2021 à 08:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir dans le rouge lundi matin, l'absence de Wall Street - fermée pour 'Independence Day' - incitant les investisseurs à marquer une pause. Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison juillet - recule de 15 points à 6534,5 points, annonçant un début de séance sans grande prise de risques. La séance devrait rester calme du fait de la fermeture de la Bourse de New York pour cause de célébration de la fête nationale américaine. Le début de journée en Europe sera toutefois rythmé par les résultats définitifs des enquêtes mensuelles PMI d'IHS Markit sur l'activité des services dans les économies de la zone euro. Grâce à la réouverture des économies, les indices PMI européens du secteur des services ont fortement rebondi ces derniers mois, suggérant une forte reprise de l'activité. A en croire les analystes, ces enquêtes devraient rester bien orientées tout au long de l'été, même si leurs niveaux records pourraient indiquer qu'un pic est proche. 'Selon nous, les PMI resteront très élevés durant l'été (entre 60 et 65) et signaleront une croissance du PIB pour le second 2021 et pour 2022 bien au-delà des attentes du consensus', prédisent les experts d'Exane Solutions. Dans ce contexte la société de gestion dit conserver un biais en faveur des valeurs cycliques, jugées mieux à même de tirer parti de cet environnement. Si le marché parisien apparaît en quête de direction depuis quelque temps les prises de profits liées au reflux des taux longs ne devraient être que temporaires, ajoute Exane. Les investisseurs seront également attentifs, demain, à l'indice ZEW du climat des affaires, aux ventes de détail dans la zone euro et à l'indice ISM américain du secteur des services.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.44%