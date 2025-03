CAC 40: pas de rebond à l'issue d'une semaine agitée information fournie par Cercle Finance • 14/03/2025 à 08:26









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait rester orientée à la baisse vendredi matin, à l'issue d'une semaine compliquée par l'apparition de nouvelles tensions commerciales, qui sont venues remettre en cause les perspectives économiques mondiales.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison mars - recule de 70,5 points à 7925 points, laissant entrevoir une continuité du mouvement de recul de la veille.



Les marchés digèrent une semaine compliquée, marquée par une énième escalade dans le bras de fer engagé par les Etats-Unis avec ses principaux partenaires commerciaux.



La menace, hier, par Donald Trump d'instaurer des droits de douane de 200% sur les boissons alcoolisées européennes, a de nouveau conduit les investisseurs à s'interroger sur les répercussions des tarifs douaniers.



En Europe, les inquiétudes sur l'évolution de la crise commerciale et sur les perspectives économiques l'emportent désormais sur les espoirs d'un plan de relance axé sur un réarmement du Vieux Continent.



Sur l'ensemble de la semaine, le CAC 40 accuse pour l'instant un repli hebdomadaire de l'ordre de 2,2%.



Dans ce contexte peu optimiste - ou un droit de douane risque de succéder à un autre - la santé de l'économie américaine suscite de plus en plus de questionnements et les investisseurs sont de moins en mois nombreux à exclure que les Etats-Unis échappent à une récession.



La publication, mercredi, de données plutôt rassurantes sur le front de l'inflation aurait dû constituer le principal événement de la semaine, mais son ralentissement a rapidement été ignoré, les investisseurs s'attendant à un renforcement des tensions inflationnistes sous l'effet des surtaxes douanières.



Avec la remontée des inquiétudes relatives à la croissance, la Bourse de New York a de nouveau fini dans le rouge jeudi, au terme d'une séance où les valeurs du secteur de la technologie ont de nouveau été chahutées.



Le Dow Jones a chuté de 1,3% et le Nasdaq Composite a décroché de près de 2%, plombé par de lourds dégagements sur les 'Sept Magnifiques'.



Le S&P 500, qui évolue désormais en territoire de correction avec une perte de 10% par rapport à ses récents plus hauts, se dirige ainsi vers une quatrième semaine consécutive de repli.



'C'est sa première correction depuis 2023, et à en croire Bloomberg sa septième correction la plus brutale depuis 1929, puisqu'il n'a fallu que 16 séances pour y arriver', fait valoir Jim Reid, analyste marchés chez Deutsche Bank.



Les contrats à terme signalent cependant un rebond des indices de référence ce vendredi à l'ouverture, avec des hausses s'étageant actuellement entre 0,4% et 0,7%.



La parution, cet après-midi, de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan au titre de février pourrait cependant donner quelques sueurs froides aux intervenants.



Le consensus prévoit une nouvelle baisse du moral des ménages, avec un indice prévu à 63 contre 64,7 en janvier, mais la moindre mauvaise surprise pourrait faire grincer les dents des investisseurs.



Wall Street risque par ailleurs de se trouver pénalisée par l'absence d'un accord sur un relèvement du plafond de la dette des Etats-Unis d'ici à samedi.



La Chambre américaine des représentants, à majorité républicaine, a adopté mardi un texte budgétaire provisoire afin de reporter à septembre la perspective d'une paralysie de l'Etat fédéral.



Mais le document doit encore être approuvé par le Sénat avant la date limite de vendredi soir minuit afin d'éviter un éventuel blocage de l'administration fédérale.



Après la clôture des marchés américains, le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a toutefois déclaré qu'il voterait pour faire avancer le projet de loi républicain plutôt que de risquer un nouveau 'shutdown' des administrations publiques.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans points de base se replie en direction de 4,27%, profitant de la vague actuelle d'aversion pour le risque.



Le rendement des emprunts du Trésor à trois mois ressortant, lui, à 4,30%, ce qui signifie que la courbe de taux redevient inversée, un scénario technique précédant souvent une récession.



Les périodes de récession s'accompagnent généralement d'une hausse des métaux précieux, les opérateurs reprennent leurs achats sur l'or, dont le contrat à échéance avril vient d'inscrire un nouveau zénith à plus de 3.000 dollars.



Le marché pétrolier repart lui aussi à la hausse et s'achemine vers des performances positives sur l'ensemble de la semaine, en dépit des craintes de voir la résurgence des tensions commerciales peser sur la croissance et la demande.



Le Brent prend 1% à 70,6 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) s'adjuge 1,1% à 67,3 dollars, ce dernier s'acheminant vers une hausse d'environ 0,3% sur la semaine.





