CAC 40: pas de grand chambardement après la BoJ

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sans grand changement mardi matin, la décision de la Banque du Japon (BoJ) de normaliser sa politique monétaire n'ayant pas bousculé les investisseurs.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison avril - recule de sept points à 8163,5 points, laissant entrevoir un début de séance stable, voire en très léger repli.



Dernière des grandes banques centrales à conserver une politique ultra-accommodante, la Banque du Japon a opéré un changement de cap historique mardi en tournant le dos à huit années de taux négatifs.



A une large majorité, le comité de la BoJ a opté pour un taux directeur compris entre 0% et 0,1%, contre -0,1% jusqu'ici, face à la résurgence de l'inflation et à la remontée des tensions salariales dans le pays.



Cette décision a été plutôt bien perçue par les marchés, qui savent que cette mesure symbolique marque davantage le début d'une période de normalisation que l'entame d'une véritable phase de resserrement.



Compte tenu de la fragilité de l'économie japonaise, les analystes s'attendent en effet à ce que la politique monétaire reste accommodante pour une période prolongée



'La décision était largement attendue, ce qui explique la réaction limitée des places financières aujourd'hui', réagissent les équipes de Danske Bank.



Sur les marchés asiatiques, l'indice de référence Nikkei s'est retourné à la hausse pour afficher un gain de plus de 0,6% suite à ces annonces, revenant ainsi en direction de ses plus hauts historiques.



Depuis le début de l'année, le Nikkei s'octroie désormais une progression de près de 19%, faisant jeu égal avec les incontournables 'Sept Magnifiques' américains ou les grands 'Granolas' européens (GSK, Roche, ASML, Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, L'Oréal, LVMH, Astrazeneca, SAP et Sanofi).



Les investisseurs se mettent maintenant à espérer que la Réserve fédérale américaine adoptera un ton également rassurant à l'issue de sa réunion de deux jours, qui doit débuter aujourd'hui.



Certains observateurs craignent toutefois que la banque centrale américaine prépare les esprits à seulement deux baisses de taux cette année, alors qu'elle tablait précédemment sur trois.



Au vu de la bonne santé de l'économie américaine, les marchés monétaires n'évaluent plus qu'avec une probabilité de 50,7% un assouplissement de taux en juin, selon le baromètre FedWatch.



Au final, une première baisse de taux pourrait n'intervenir qu'au troisième trimestre, loin des projections initiales des investisseurs qui espéraient en début d'année une réduction du loyer de l'argent dès le mois de mars.



'Et c'est peut-être cette situation qui pourrait pousser les marchés actions à consolider un peu', prévient Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.



En Europe, l'attention des marchés se portera, dans le courant de la matinée, sur l'indice ZEW du climat des affaires en Allemagne, dont la composante mesurant les anticipations sera particulièrement suivie afin de guetter une éventuelle embellie économique à venir Outre-Rhin.



'La conjoncture économique en Allemagne est fragile, il sera donc intéressant de voir si les choses ont changé en mars avant la publication des indices PMI prévue jeudi', explique Danske Bank.





