CAC 40 : Paris se rapproche encore des 6.000 points

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris s'affiche en hausse ce matin, portée par la conclusion d'un accord commercial de phase 1 entre les Etats-Unis et la Chine qui offre un répit bienvenu dans le dossier des tensions commerciales internationales, qui empoisonnait le marché depuis de longs mois. Ainsi, peu avant 11 heures, le CAC 40 avance de +1%, et se rapproche encore un peu des 6.000 points. Il s'affiche en effet à 5.970 points. 'Les différents indicateurs techniques restent solides et devraient (enfin !) permettre à l'indice CAC 40 de finaliser sa longue phase haussière à hauteur du point symbolique des 6000 points. Les séances à venir, moins de dix avant la fin de l'année boursière, seront consacrées aux 'habillages de bilan' et dans ce contexte de planètes bien alignées, l'indice CAC 40 est bien parti pour afficher avant cette échéance de nouveaux records absolus', commentent les équipes de Kiplink. Rappelons que par le biais de ses médias officiels, Pékin a estimé samedi que le texte d'accord économique et commercial de phase 1 conclu avec Washington constituait une 'excellente nouvelle' pour les deux pays et le reste du monde. Le conseiller d'Etat chinois et ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, a même laissé entendre que le pays était désormais prêt à accueillir davantage de produits européens. Du côté des statistiques du jour, l'estimation flash de l'indice PMI composite IHS Markit met en évidence une stagnation de la croissance dans la zone euro en décembre, s'établissant à 50,6 soit le même niveau qu'en novembre, la zone enregistrant ses plus faibles performances trimestrielles depuis 2013. Par ailleurs, à 52,0 en décembre 2019, l'indice flash composite de l'activité globale en France reste relativement stable par rapport à novembre (52,1) et signale de nouveau une expansion modérée de l'activité du secteur privé français, d'après IHS Markit. Du côté des changes, l'euro recule de -0,3%, à 1,1134 dollar. Le Brent, pour sa part, s'affiche à 65,37 dollars, en hausse de +0,6%. Dans l'actualité des valeurs, Lagardère annonce reçu une offre d'achat de H.I.G. Capital portant sur 75% de Lagardère Sports, valorisant Lagardère Sports à environ 110 millions d'euros, et l'ensemble de la branche Lagardère Sports and Entertainment à environ 150 millions. Rubis annonce avoir initié avec le fonds I Squared Capital des discussions exclusives pour former un partenariat au sein de sa filiale Rubis Terminal, qui dispose de 13 localisations dans quatre pays et d'une capacité totale de 3,5 millions de mètres cubes de stockage. M6 annonce être entré en négociations exclusives avec le groupe allemand Global Savings Group, acteur mondial majeur du marketing digital, en vue d'un rapprochement avec sa filiale de cashback iGraal, acquise par M6 en 2016.

