CAC 40 : Paris sans dynamisme, journée assez calme en vue

(CercleFinance.com) - Comme attendu, la Bourse de Paris ouvre en légère baisse ce jeudi, dans des volumes assez limités du fait de l'absence des investisseurs américains, occupés de l'autre côté de l'Atlantique par Thanksgiving. Rappelons ainsi que Wall Street restera fermée ce jour. Et demain, c'est une séance écourtée qui sera proposée aux investisseurs. Seuls les opérateurs les plus courageux devraient se déplacer pour cette demi-séance, sachant que la plupart des américains seront, eux, plongés dans les bonnes affaires du 'Black Friday'. Pour l'heure, le CAC 40 recule de -0,3%, pour revenir sur le niveau des 5.910 points. La tendance sur 5 jours séances n'en reste pas moins positive : +0,6% depuis le 22 novembre. S'agissant des statistiques du jour, l'indice ESI du sentiment économique augmente légèrement dans la zone euro (+0,5 point à 101,3) et dans l'Union Européenne (+0,9 point à 100) en novembre par rapport au mois précédent, selon la Commission européenne. De son côté, l'indice BCI du climat des affaires dans la zone euro -lui aussi calculé par Bruxelles- est resté globalement inchangé sur le mois qui s'achève, cédant 0,03 point, et se maintenant donc en terrain négatif à -0,23. Côté statistiques américaines, rien n'est à l'agenda, compte tenu de la fermeture des marchés. Les données publiées le jeudi ont ainsi été communiquées hier. Du côté des changes, l'euro est légèrement dans le vert (+0,1%), et s'affiche à 1,1015 dollar). Le Brent recule pour sa part de -0,9%, à 63,60 dollars. Dans l'actualité des valeurs, GTT (Gaztransport & Technigaz) indique avoir reçu des commandes d'un chantier asiatique portant sur la conception des cuves GNL de trois nouveaux méthaniers. Ils seront tous les trois construits pour le compte d'armateurs européens. EDF annonce avoir levé avec succès deux milliards de dollars avec une maturité de 50 ans et un coupon fixe de 4,50% dans le cadre de son programme EMTN, 'sous un format Reg-S pur c'est-à-dire sans distribution aux investisseurs américains'.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.17%