CAC 40 : Paris parvient à grapiller un peu de terrain

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris résiste plutôt bien ce matin, parvenant à rester légèrement dans le vert, sur fond de l'annonce d'une chute colossale de l'économie britannique au deuxième trimestre 2020. Le PIB du Royaume Uni a en effet plongé de 20,4% en volume en rythme séquentiel, après une contraction de 2,2% sur les trois premiers mois de l'année, selon la première estimation publiée ce matin par l'office national de statistiques. Le CAC 40 avance malgré tout de +0,1%, pour s'afficher à l'orée des 5.040 points. 'Graphiquement, cette progression pourrait trouver un second point d'appui à 5.050 points, avant de stabiliser sur le haut de ce canal haussier à 60 jours entre 5.050 et 5.090 points. Le dépassement de ce niveau de résistance apparaît difficile à franchir dans l'immédiat', commentent les équipes de Kiplink. Du côté des statistiques du jour, la production industrielle du Royaume Uni a dévissé de 16,9% au deuxième trimestre 2020 par rapport au premier, avec une contraction de 20,2% de la production manufacturière proprement-dite, selon l'office national de statistiques. Ce dernier précise néanmoins que l'indice de production a augmenté de 9,3% au mois de juin par rapport à mai (+11% pour la production manufacturière), mais se montre encore inférieur de 11,6% à son niveau de février 2020. Par ailleurs, la balance commerciale du Royaume Uni fait ressortir un excédent de 8,6 milliards de livres sterling pour le deuxième trimestre 2020, solde en amélioration de 8,6 milliards par rapport au trimestre précédent, d'après l'office national de statistiques. Cet après-midi aux États-Unis, doivent être publiés les prix à la consommation pour le mois de juillet, que les économistes attendent en moyenne en progression de 0,6% en rythme séquentiel (+0,2% hors alimentation et énergie). 'Les investisseurs devraient accorder plus d'importance aux statistiques d'activité et à la confiance des consommateurs, qui seront publiées en fin de semaine', juge Aurel BGC, estimant que 'l'inflation n'est toujours pas considérée comme un problème aux Etats-Unis'. Dans l'actualité des valeurs, le groupe Claranova a annoncé hier soir clôturer son exercice 2019-2020 avec un chiffre d'affaires consolidé de 409 ME, en hausse de 56% par rapport à l'exercice précédent, dont 20% de croissance organique. Claranova réalise par ailleurs, au cours du seul quatrième trimestre de l'exercice 2019-2020, un chiffre d'affaires de 101 ME, en hausse de 52%, dont 34% de croissance organique. Le groupe SII annonce avoir réalisé, au cours du premier trimestre de son exercice 2020/2021, un chiffre d'affaires de 147,4 millions d'euros, en baisse de -9,3% (-7,3% en organique).

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.34%