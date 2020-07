Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : Paris dans le rouge en l'absence de catalyseurs Cercle Finance • 08/07/2020 à 10:54









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris s'affiche légèrement dans le rouge ce mercredi, le sentiment général sur les marchés restant dominé par les préoccupations liées au développement de l'épidémie de coronavirus. Ainsi, peu avant 11 heures, le CAC 40 recule de -0,3%. Il repasse ainsi sous les 5.030 points. 'L'indice parisien rencontre une grande difficulté à se libérer durablement du niveau d'attraction des 5.040 points, comme si une force de rappel venait bloquer l'indice sur ce palier. A ce niveau, la tendance court terme reste haussière, une configuration positive ayant comme première cible la zone de résistance des 5.200/5.250 points. Sans changement rapide dans la dynamique, l'indice CAC 40 pourrait se stabiliser sur le seuil symbolique des 5000 points', commentent ce matin les équipes de Kiplink. Si le CAC affiche toujours un score flatteur de +14% sur les trois mois écoulés, le marché parisien ne semble plus aller nulle part depuis le début du mois de juin : après une progression de l'ordre de 1,5% lundi, l'indice vedette était reparti à la baisse hier et avait terminé la séance sur une perte de plus de 0,7%. L'accélération de la pandémie dans plusieurs États américains, au Brésil et en Inde, conjuguée au rebond des cas de contaminations dans certaines parties d'Europe, semble désormais commencer à préoccuper les investisseurs. Alors que commence tout juste le troisième trimestre, les places boursières mondiales se montrent donc fragiles. Ce n'est en tout cas pas du côté des données statistiques du jour qu'il faudra aller chercher des catalyseurs positifs : on n'attend en effet que les stocks de pétrole américains, comme toutes les semaines. Dans l'actualité des valeurs, Aéroports de Paris indique réaliser la deuxième partie de sa prise de participation de 49% dans GMR Airports dans des conditions révisées par rapport à l'accord signé en février dernier, afin de prendre en compte l'impact de la pandémie de Covid-19. Le montant payé au closing de la deuxième étape de l'opération est réduit de 126 millions d'euros par rapport au montant prévu initialement de 658 millions. Cette deuxième tranche est désormais structurée en un montant ferme payé immédiatement pour 532 millions d'euros et un complément de prix potentiel de 126 millions, conditionné à l'atteinte de certaines cibles de performance d'ici à 2024. Atos annonce la création de son Centre d'excellence mondial pour l'informatique haute performance (HPC), l'intelligence artificielle (IA), le quantique et les sciences de la vie. Il a été créé au Wellcome Genome Campus.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.94%