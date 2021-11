Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : ouverture à peu près stable en vue information fournie par Cercle Finance • 02/11/2021 à 08:27









Le Palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris. (crédit : L. Grassin) (CercleFinance.com) - Atones vers 6886 points, les futures sur le CAC40 augurent d'une ouverture assez stable à Paris, au lendemain de nouveaux records signés par le S&P 500 et le Nasdaq à New York, en hausses de 0,2% et 0,6% respectivement. 'Le Dow Jones a ajouté 94 points à son propre sommet de clôture historique, bien que le niveau de 36.000 ait été franchi en début de séance', souligne Wells Fargo expliquant qu'une 'solide saison des résultats des entreprises a continué de soutenir l'humeur'. Sur le front des statistiques, les opérateurs ne prendront connaissance ce mardi, dans le courant de la matinée, que des indices PMI manufacturiers d'IHS Markit pour la France et la zone euro au titre du mois d'octobre. Dans l'actualité des valeurs, Ekinops annonce l'acquisition de la jeune pousse suisse SixSq, un éditeur de logiciels en mode SaaS dédiés à l'Edge Computing, marquant une étape clé dans sa stratégie de montée en gamme et de développement des activités logiciels. NHOA annonce qu'Engie North America a notifié Hawaiian Electric Company (HECO) de sa décision d'abandonner le projet d'installation d'énergie solaire couplée à du stockage à Puakō, projet dans lequel NHOA devait être sous-traitant d'Engie.

