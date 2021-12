Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : nouveau retournement de tendance avec Wall Street information fournie par Cercle Finance • 02/12/2021 à 08:31









Le Palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris. (crédit : L. Grassin) (CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir dans le rouge jeudi matin, de nouveau pénalisée par un sentiment d'aversion au risque dû aux inquiétudes multiples et récurrentes sur l'épidémie de Covid, mais aussi sur un éventuel durcissement de la politique de la Fed. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance décembre - perd 68,5 points à 6808 points, annonçant un début de séance défavorable. Des déclarations de Jerome Powell, le président de la Fed, invitant à une accélération du 'tapering' sont venues s'ajouter à la montée des craintes entourant une recrudescence de la pandémie cet hiver. La Bourse de Paris avait réussi à clôturer la séance d'hier sur un gain de 2,4%, à 6881 points, soit sa plus forte progression de l'année, mais le recul de Wall Street hier soir devrait favoriser un retournement de tendance ce jeudi. Le rebond initial de New York s'est estompé en fin de séance, avec la confirmation d'un premier cas de contamination au nouveau variant Omicron sur le territoire américain, plus précisément en Californie. Au terme des échanges, le Dow Jones lâchait 1,3% tandis que le Nasdaq Composite cédait 1,8%. 'La volatilité s'est de nouveau invitée sur les marchés financiers au moment où se met régulièrement en place le rallye de fin d'année', constate Alexandre Baradez, le responsable de l'analyse marchés chez IG France. Comme pour illustrer ces propos, l'indice VIX du CBOE - souvent dénommé 'indice de la peur' - s'est emballé bien au-delà des 30 points hier soir, un nouveau plus haut depuis le début de l'année. Alexandre Baradez rappelle que la plupart des indices boursiers ont connu un excellent parcours depuis le début de l'année, ce qui peut inciter les gérants d'actifs à sécuriser une partie des portefeuilles. Pour les chartistes de Kiplink, cette dégradation de tendance rapproche un peu plus l'indice parisien de son dernier support majeur de tendance, situé à 6705 points. Dans ce contexte négatif, l'objectif immédiat est de contenir la pression baissière, explique les analystes de la société de Bourse, qui promet des moments difficiles pour les prochaines séances. Les investisseurs suivront avec attention en début d'après-midi les derniers chiffres des inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis, avec l'objectif de se rassurer un peu sur la santé de l'économie américaine. Mais avant cela, ce sont les chiffres du chômage et des prix à la production industrielle (PPI) en zone euro qui seront scrutés avec intérêt.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.65%