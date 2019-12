Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : nette hausse en vue après les élections britanniques Cercle Finance • 13/12/2019 à 08:28









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse vendredi matin, poursuivant son ascension au lendemain de la victoire électorale des conservateurs au Royaume-Uni, qui devrait permettra au Premier ministre Boris Johnson de faire adopter son calendrier sur le Brexit. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 grimpe de 88 points à 5972 points, annonçant une ouverture en nette progression. Pour la plupart des observateurs, la nette victoire remportée jeudi par le Parti conservateur britannique valide le choix du Brexit et laisse à 'BoJo' les mains libres pour définir sa stratégie. 'La très large victoire de Boris Johnson aux élections britanniques ne laisse plus de doute quant à la volonté des britanniques de quitter l'Union Européenne le 31 janvier prochain', souligne Philippe Waechter, le chef économiste d'Ostrum Assset Management. 'Ce raz de marée des conservateurs est un référendum sur le Brexit et le résultat du 23 juin 2016 est largement confirmé', estime l'analyste. Cette incertitude en moins ne devrait pas manquer d'être saluée par les investisseurs, qui avaient déjà célébré hier l'enthousiasme de Donald Trump sur les questions commerciales et la perspective d'un 'grand accord' imminent avec la Chine. 'Nous sommes désormais TRES proches d'un GRAND ACCORD avec la Chine. Ils le veulent, et nous le voulons aussi!' a tweeté hier soir le président américain dans son style inimitable. Wall Street a littéralement explosé à la hausse après la parution de ce tweet et inscrivait une nouvelle série de nouveaux records en clôture. L'information n'a pas encore été confirmée par Pékin, mais certaines sources évoquent la possibilité de l'officialisation d'un accord dès aujourd'hui, ce qui ne manquerait pas de donner le coup d'envoi du traditionnel 'rally de Noël', très attendu par les marchés, voire peut-être d'ouvrir la voie des 6000 points à Paris.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.59%