CAC 40 : nette hausse, au-delà des 5.000 points

(CercleFinance.com) - Attendue en légère hausse, la Bourse de Paris s'affiche finalement largement dans le vert ce lundi, dans le sillage de la progression de Wall Street vendredi soir. Ainsi, peu après 11 heures, le CAC 40 avance de +2,2%, et repasse le niveau des 5.000 points. Les volumes restent cependant faibles, alors que l'agenda de la semaine s'annonce assez 'light'. Rappelons qu'après une ouverture incertaine, la Bourse de New York avait terminé sur une note favorable vendredi soir, aidée par des indicateurs économiques jugés rassurants. Les actions américaines se sont envolées au cours des derniers mois, le Nasdaq affichant un gain de plus de 20% depuis la fin du mois de mai, une remontée spectaculaire alimentée par le soutien monétaire et budgétaire des autorités, mais aussi des résultats de deuxième trimestre supérieurs aux attentes. Aucune donnée statistique n'est attendue ce lundi. Il faudra attendre vendredi pour avoir une séance animée par des données chiffres. On prendra notamment connaissance, en France, du PIB, des prix à la production industrielle, ou encore de la confiance des ménages. En attendant, du côté des nouvelles du jour, dans le cadre de son plan de cession d'actifs, Casino annonce la cession additionnelle et définitive de 5% du capital de Mercialys au travers du total return swap (TRS) Mercialys, ramenant sa participation en termes de droits de vote de 25,3% à 20,3%. Avec cette opération le groupe de distribution alimentaire précise qu'il va encaisser 26 millions d'euros de produits de cessions, produits qui seront versés sur le compte séquestre dédié au remboursement de la dette brute. XPO Logistics Europe a publié vendredi soir un chiffre d'affaires pour le premier semestre 2020 de près de 2,91 milliards d'euros, en baisse de 9,2% en comparaison annuelle, baisse principalement due à l'impact de la pandémie de Covid-19.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +2.25%