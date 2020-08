CAC 40 : machine arrière après les 'minutes' de la Fed

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir dans le rouge jeudi matin après la publication, hier soir, du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale, qui a montré que les responsables de la banque centrale s'inquiétaient de la vigueur de la reprise aux Etats-Unis.

Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison fin août - lâche 60,5 points à 4916 points, annonçant un début de séance en net repli.

Les marchés d'actions américains avaient déjà fini en baisse mercredi soir, les interrogations sur les perspectives économiques des Etats-Unis incitant les investisseurs à la prudence après un nouveau florilège de records.

Selon le compte-rendu de la réunion des 28 et 29 juillet, les responsables de la politique monétaire américaine craignent que l'épidémie de coronavirus continue de peser, à court et moyen termes, sur la croissance, l'emploi et l'inflation.

'Dans ce contexte, 'plusieurs' dignitaires ont suggéré la nécessité de mettre en place de nouvelles mesures accommodantes en vue de soutenir l'activité', explique Danske Bank.

'Néanmoins, le FOMC ne semble pas disposé à modifier le cadre de sa politique monétaire au mois de septembre, un certain nombre de participants estimant que ces changements 's'imposeraient à un certain point'', note la banque danoise.

Les investisseurs sont devenus plus craintifs depuis quelques séances, face à la recrudescence de la circulation du virus, au blocage sur le vote d'un nouveau plan de soutien à Washington et aux tensions géopolitiques récurrentes entre les Etats-Unis et la Chine.

Le marché attend dans l'après-midi aux Etats-Unis les inscriptions aux allocations chômage, l'indice de la Fed de Philadelphie, ainsi que les indicateurs avancés du Conference Board.

D'un point de vue technique, le CAC 40 semble rester bloqué depuis environ une semaine dans un tunnel de neutralité situé entre 4910 et 4985 points.

Pour les chartistes de Kiplink Finance, cette configuration permet toutefois à l'indice phare de conserver, pour le moment, une légère tendance haussière.

'En cas de dégradation plus soutenue, nous surveillerons les supports majeurs d'inversion à 4910 et 4880 points', avertit le gestionnaire parisien.