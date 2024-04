Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC 40: les titans de la 'tech' vont entrer en scène information fournie par Cercle Finance • 22/04/2024 à 08:25









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse lundi matin en attendant les premières publications des géants américains de la technologie, qui pourraient bien relancer une tendance morose sur les marchés depuis bientôt un mois.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin avril - grimpe de 47,5 points à 7997,5 points, laissant entrevoir un début de journée dans le vert.



La saison des résultats va commencer à tourner à plein régime aux Etats-Unis cette semaine, avec les résultats des titans de la tech Microsoft, Meta Platforms et Alphabet, qui pourraient offrir un second souffle aux marchés.



La tendance sur les places boursières mondiales est devenue très maussade depuis les records historiques inscrits fin mars, du fait de la remontée des rendements obligataires, et de solides performances contribueraient à grandement rassurer les investisseurs.



Le Nasdaq, l'indice de référence du secteur des hautes technologies aux Etats-Unis, a chuté de 5,5% rien que sur la semaine passée, ce qui porte à 7% ses pertes sur les deux semaines écoulées.



'Nous pensons que le récent contexte d'aversion au risque et la correction qui a affecté les valeurs technologiques représente une évidente opportunité d'achat avant les résultats à venir', indique Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities.



La saison des résultats qui s'ouvre cette semaine devrait en effet sourire au secteur technologique américain, qui bénéficie actuellement de fortes dépenses d'investissements dans l'IA, le 'cloud' ou la cyber sécurité.



'Nous pensons que les comptes du 1er trimestre vont constituer un catalyseur positif important pour le secteur et prévoyons une hausse additionnelle de 15% pour les valeurs de la tech après leur début d'année en fanfare', ajoute Dan Ives.



La question est de savoir si de solides résultats vont suffire à faire encore progresser les 'Sept Magnifiques', qui ont déjà largement surperformé le marché ces derniers mois et qui affichent des valorisations élevées.



La semaine passée, Netflix a publié des chiffres globalement conformes aux attentes, ce qui n'a pas empêché le cours de l'action de décrocher de 9% après son envolée des derniers mois.



Au-delà des résultats, les investisseurs vont continuer à surveiller l'évolution de l'inflation avec la parution, vendredi, de l'indice PCE aux Etats-Unis, l'indicateur de la dynamique des prix préféré de la Fed.



Avant cela, la publication - jeudi - des premiers chiffres du produit intérieur brut (PIB) américain pour le premier trimestre sera suivie de près.



Le consensus prévoit un léger ralentissement de la croissance, à 2,9%, après celle de 3,4% enregistrée au quatrième trimestre.



La semaine sera également animée par les chiffres préliminaires des enquêtes PMI sur le secteur privé en Europe, qui pourraient bien montrer une légère amélioration de la confiance des entreprises en ce début de printemps.





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.22%