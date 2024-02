Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC 40: les résultats de Nvidia suscitent l'enthousiasme information fournie par Cercle Finance • 22/02/2024 à 08:25









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en nette hausse jeudi matin, dopée par les résultats bien meilleurs que prévu de Nvidia, qui se sont accompagnés de prévisions jugées particulièrement encourageantes.



A 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison mars - grimpe de 49,5 points à 7883 points, laissant présager un gain de l'ordre de 0,6% au coup d'envoi des échanges.



Les comptes trimestriels supérieurs aux attentes de Nvidia ont rasséréné des investisseurs dont la confiance avait été mise à mal, la semaine passée, par des chiffres de l'inflation plus forts qu'anticipé.



Le fabricant américain de processeurs, très présent dans l'IA, a rassuré en publiant des résultats trimestriels au-dessus des attentes, mais aussi en relevant ses perspectives pour le trimestre en cours.



'Au niveau fondamental, les conditions de marché sont excellentes en vue d'une poursuite de la croissance sur l'exercice 2024/2025 et au-delà', s'est félicité Jensen Huang, co-fondateur et directeur général du groupe.



A Wall Street, le titre s'adjuge plus de 9% en cotations hors séance, ce qui fait plus qu'effacer, en théorie, ses pertes essuyées sur les deux derniers jours de Bourse.



'C'était le moment le plus crucial pour le secteur technologique et le marché dans son ensemble depuis plusieurs années', réagit de son côté Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities.



'Il s'agit d'une publication qui change la donne pour les acheteurs de valeurs de la tech et qui vient alimenter l'optimisme concernant une poursuite du rally haussier du secteur', ajoute-t-il.



Ce mouvement favorable devrait profiter aux autres fabricants de semi-conducteurs, ainsi qu'aux autres 'Sept Magnifiques', qui sont tous orientés à la hausse en préouverture sur ces bonnes nouvelles.



La performance de Nvidia a permis d'atténuer, du moins pour l'instant, la tonalité prudente des 'minutes' de la Fed, qui ont confirmé hier soir que la banque centrale souhaitait se donner du temps avant de réduire ses taux, ce qui était déjà intégré par le marché.



Dans ce contexte d'enthousiasme, les investisseurs vont suivre avec attention, ce matin, les derniers indices d'activité PMI 'flash' dans la zone euro, en espérant que ces chiffres révèlent quelques bonnes surprises.



L'indice 'composite' de la région s'est installé en zone de contraction depuis l'été dernier, mais des signes de stabilisation sont récemment apparus, laissant entrevoir une possible reprise au cour des mois qui viennent.





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris 0.00%