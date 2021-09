Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : les prises de profits devraient se poursuivre information fournie par Cercle Finance • 20/09/2021 à 08:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse lundi matin, les investisseurs préférant continuer à prendre leurs bénéfices dans un contexte d'interrogations à l'égard du problème de dette du géant chinois de l'immobilier Evergrande et du calendrier de la Fed. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - désormais passé sur l'échéance octobre - lâche 90 points à 6465 points, annonçant une ouverture en rouge foncé. Les investisseurs attendent avec impatience l'ouverture, demain, de la réunion de politique monétaire de la Fed (FOMC), qui devrait fournir de précieuses indications quant à l'évolution du programme d'assouplissement quantitatif de la banque centrale américaine. La perspective d'une réduction du rythme des rachats d'actifs de la Fed - conjuguée à une possible décélération de la croissance - avait déclenché un mouvement de consolidation sur les marchés ces dernières semaines. A Paris, l'indice CAC 40, qui a pris 18% depuis le début de l'année et multiplié les plus hauts cet été, avait reculé de 1,3% la semaine dernière. Les marchés espèrent que les responsables de la Réserve fédérale américaine se donneront un peu de temps avant d'amorcer le retrait progressif des mesures d'assouplissement quantitatif. 'Après le rapport décevant sur l'emploi et les chiffres moins élevés que prévu de l'inflation publiés la semaine dernière, nous nous attendons à ce que la Fed se montre patiente avant de dévoiler les modalités du 'tapering'', expliquent les analystes de Danske Bank. Comme il en a l'habitude, le marché va faire très attention à lire entre les lignes pour déterminer s'il y a des changements de posture du côté de la Fed. La réaction du marché, en cas de changement de position trop brutal, pourrait être vive au vu de l'état de nervosité des marchés. Autre sujet de préoccupation, le dossier Evergrande, qui menace de faire dérailler l'économie chinoise et qui rappelle, pour certains, la faillite de Lehman Brothers en 2008. 'La confusion est grande lorsque les marchés boursiers évoluent peu ou prou à leurs plus hauts historiques, alors que le plus grand groupe 'high yield' d'Asie, Evergrande, avec 300 milliards de dollars de dette, est sur le point de sombrer, sans que personne ne sache comment la situation sera gérée ou s'il y aura un effet de contagion', s'inquiètent les équipes de Deutsche Bank.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -1.77%