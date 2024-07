Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC 40: les PMI et les résultats examinés à la loupe information fournie par Cercle Finance • 24/07/2024 à 08:25









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue en baisse mercredi à l'ouverture, la prudence l'emportant à l'amorce d'une journée qui s'annonce chargée en résultats d'entreprise et en indicateurs économiques.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison août - cède 53,5 points à 7566 points, laissant entrevoir une poursuite de la tendance de la veille.



Le marché parisien avait conclu la séance d'hier sur un recul de 0,3% à 7598 points, pénalisé notamment par les replis marqués d'Edenred (-13%) et Thales (-7%) suite à des résultats décevants.



La séance d'aujourd'hui va encore être marquée par une série de performances trimestrielles et semestrielles, dont celles de BNP Paribas, Eurofins, Forvia, Orange, Remy Cointreau ou Soitec.



Hier soir, LVMH a fait état d'une croissance organique de seulement 1% au titre du deuxième trimestre, une performance inférieure aux prévisions des analystes qui visaient plutôt un chiffre de 3%.



Quelques poids lourds européens de la trempe de Deutsche Bank, Equinor, Santander et UniCredit ont également dévoilé leurs comptes ce matin.



A l'agenda économique, les résultats des enquêtes mensuelles auprès des directeurs d'achat (PMI) sur l'activité du secteur privé dans les économies européennes devraient aussi bien occuper les investisseurs.



Ceux-ci auront à coeur de se rassurer sur la vigueur de la croissance sur le Vieux Continent alors que les PMI des derniers mois ont montré une tendance au ralentissement de l'activité et des risques baissiers pour les mois à venir.



A suivre par ailleurs cet après-midi, l'indice PMI américain, qui devrait, selon le consensus, montrer une décélération de la croissance en ce début de troisième trimestre.



Après moultes hésitations, la lourdeur avait fini par l'emporter hier à Wall Street, les trois principaux indices ayant terminé dans le rouge même si les écarts sont restés marginaux.



Le S&P 500 et le Dow Jones ont reculé de plus de 0,1%, le Nasdaq de 0,3%, mais le Russell 2000 s'est détaché avec un gain de 1%, ce qui confirme la rotation qui s'opère actuellement en faveur des petites capitalisations.



Les opérateurs de marché n'ont pas été rassurés par les annonces faites après la clôture par Alphabet et Tesla, dont les résultats trimestriels se sont révélés plutôt décevants.



Alphabet, la maison-mère de Google, a légèrement dépassé les estimations de Wall Street, mais la perspective d'une intensification de ses dépenses d'investissement pesait sur le titre en cotations après-Bourse (-2%).



Tesla perdait de son côté plus de 3% en transactions électroniques suite à la confirmation du ralentissement de la croissance de ses ventes au deuxième trimestre.



Alors que l'actualité des entreprises anime la cote, les marchés obligataires restent relativement stables, avec un rendement des bons du Trésor américain à 10 ans qui varie peu sous 4,24%.



Les Bunds se distinguent avec une hausse en solo en Europe qui se traduit par une détente de quatre points de base du rendement de référence à dix ans, vers 2,44%.



Les cours du brut repartent timidement à la hausse en attendant la parution, cet après-midi, des stocks hebdomadaires de pétrole aux Etats-Unis.



Le baril de Brent gagne 0,2% à 81,2 dollars et le brut léger américain prend 0,3% à 77,2 dollars.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.