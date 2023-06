Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

CAC 40: les PMI de la zone euro au menu du jour information fournie par Cercle Finance • 05/06/2023 à 08:30

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait démarrer sans grande direction lundi matin, les investisseurs se gardant de prendre trop de risques avant la publication des enquêtes PMI des services en zone euro alors que les cours pétroliers repartent à la hausse suite à la réunion de l'Opep.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison juin - recule de trois points à 7268,5 points, signalant une ouverture autour de l'équilibre.



Après un début de semaine laborieux (-3% entre lundi et mercredi), le marché parisien avait retrouvé quelques couleurs vendredi en signant un gain de près de 1,9% à 7270 points, confirmant son timide rebond de 0,5% amorcé jeudi.



Le CAC 40 est ainsi parvenu à limiter à 0,6% son recul sur l'ensemble de la semaine écoulée.



En repassant au-dessus des 7105 points, l'indice vedette a réussi à enrayer sa récente spirale baissière, ce qui constitue un premier marqueur graphique encourageant, mais peut-être insuffisant pour inverser la lourdeur du moment.



Les investisseurs ont, certes, été rassurés par l'accord sur la dette américaine et le reflux de l'inflation en Europe, mais les incertitudes persistantes concernant la croissance les maintiennent dans un état de qui-vive.



Sur le plan macroéconomique, la matinée en Europe sera rythmée par les résultats des enquêtes mensuelles auprès des directeurs d'achats (PMI) sur l'activité des services dans les principales économies de la zone euro.



Au vu de la forte demande qui existe dans des secteurs comme les voyages, le tourisme et les services informatiques, ces indicateurs devraient faire preuve de vigueur, alors que l'industrie s'enfonce dans la contraction.



Les intervenants savent qu'une telle dichotomie ne facilite pas la tâche de la BCE puisque la bonne santé des services montre que les hausses de taux passées n'ont pas encore eu d'effets significatifs, ce qui pourrait justifier de nouvelles mesures de durcissement de sa politique monétaire.



La journée sera également marquée, sur le plan des statistiques, par les prix à la production industrielle en zone euro et l'ISM des services aux Etats-Unis.



Le retour des investisseurs vers les actifs risqués ne pénalise pas encore les marchés obligataires, le rendement des Bunds allemands se tassant vers 2,31% en ce tout début de semaine.



Outre-Atlantique, le taux des Treasuries à dix ans remonte en direction de 3,69%, mais affiche une détente de 13 points sur l'ensemble de la semaine écoulée.



Du côté de l'énergie, les cours du pétrole repartent à la hausse alors que l'Opep et ses alliés, réunis sous l'appellation Opep+, ont annoncé dimanche leur intention de réduire leur production suite au récent repli des cours du brut.



Dans le sillage de cette décision, le Brent remonte de plus de 1% à 76,9 dollars le baril tandis que le brut léger américain (WTI, West Texas Intermediate) rebondit de 1,1% au-delà de 72,5 dollars.