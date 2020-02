Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : les nouvelles de Chine ne rassurent pas Cercle Finance • 14/02/2020 à 08:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est signalée en mode attentiste vendredi à l'ouverture, les dernières nouvelles en provenance de Chine n'ayant pas de quoi rassurer les investisseurs. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison février - ne grappille que trois petits points à 6095,5 points, annonçant un début de séance inchangé ou presque. Les marchés boursiers, toujours préoccupés par la perspective d'une accélération de l'épidémie de Covid-19, restent très attentifs aux alertes concernant la vitesse de propagation du virus. Les autorités chinoises ont déclaré vendredi avoir reçu des informations concernant 5.090 cas supplémentaires de nouveau coronavirus et fait état de 121 nouveaux décès sur la seule journée de jeudi. Le nombre total de cas confirmés sur la partie continentale de la Chine atteint désormais 63.851, pour 1380 personnes mortes de la maladie. Les dernières statistiques ne plaident pas en faveur d'un ralentissement de la pandémie, puisque seulement 1081 personnes sont sorties de l'hôpital hier après leur convalescence, un chiffre à comparer avec l'apparition de 2174 nouveaux cas. Dans ces conditions, les investisseurs devraient accompagner vendredi le mouvement d'aversion pour le risque entamé jeudi, qui les voient privilégier les valeurs défensives ainsi que tous les actifs dits 'refuge'. La journée s'annonce par ailleurs chargée sur le plan économique avec une batterie d'indicateurs à l'agenda aux Etats-Unis, avec notamment les chiffres des ventes au détail, de la production industrielle et de la confiance des consommateurs du Michigan. Ces données ne devraient pas encore intégrer les effets de l'épidémie de Covid-19 et il conviendra de suivre avec attention les premières enquêtes industrielles de février, qui seront publiées la semaine prochaine, pour se faire une idée de l'impact de la pandémie. D'un point de vue technique, les analystes de Kiplink conseillent de surveiller le support des 6040 points pour ce qui concerne le CAC 40, mais surtout le point d'inversion des 5970 points, afin de guetter un éventuel retournement de tendance.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.34%