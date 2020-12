CAC 40 : les mouvements s'annoncent limitées

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse jeudi matin dans des volumes d'échanges qui s'annoncent ténus pour la séance écourtée de la veille de Noël.

Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison janvier - progresse de 16,5 points à 5533 points, annonçant un début de séance favorable.

Les mouvements devraient rester limités en Europe compte tenu de la fermeture des Bourses de Francfort et Milan et de la clôture anticipée des marchés d'Euronext et de Londres.

Les marchés d'actions américains n'ouvriront également que pour une demi-séance ce jeudi.

Aucune statistique économique de premier plan ne figure à l'agenda de la journée.

Cette dernière séance avant Noël devrait être mise à profit par les gérants pour poursuivre leurs derniers habillages de portefeuilles, les investisseurs semblant rassurés par les rumeurs évoquant un accord commercial imminent entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne.

Wall Street a clôturé sur une note apparemment indécise hier, mais la tendance sous-jacente reste clairement haussière puisque 2,5 milliards de titres ont fini à la hausse, contre un milliard à la baisse.

Les investisseurs continuent de faire l'impasse sur les mauvaises nouvelles politiques du jour et la menace faite par Donald Trump menace de ne pas ratifier le plan de relance de 900 milliards de dollars adopté par le Congrès lundi.

Les intervenants tablent sur le soutien continu des banques centrales, voire la mise en place d'un nouveau 'package' promis par Joe Biden dès son investiture en cas de retournement conjoncturel.

Le marché parisien affiche un repli de l'ordre de 7,5% sur l'ensemble de l'année et il semble peu probable que ce score soit amené à beaucoup varier avec la trêve des confiseurs.

Les investisseurs devraient ensuite débuter le nouvel exercice 2021 en se focalisant sur la reprise économique mondiale en mettant l'accent sur les valeurs cycliques les plus exposées à la croissance et les titres 'value', 'value', c'est-à-dire décotés par rapport à leur valeur intrinsèque ou leurs ratios financiers, comme les banques.