CAC 40 : les investisseurs se tiennent à l'écart

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir dans le rouge vendredi matin, dans le sillage des marchés asiatiques qui sont repartis à la baisse en raison de craintes toujours vives autour du coronavirus. Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison juillet - recule de 14 points à 4900 points, annonçant un début de séance en léger repli. En Asie, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale - qui était euphorique depuis le début de la semaine - abandonnait 1,4% vendredi en fin de séance. A Tokyo, l'indice Nikkei lâchait lui près de 0,7% à quelques minutes de la clôture. D'après certaines sources de presse, les autorités de Hong Kong s'apprêteraient à décider une fermeture des écoles après un rebond de contaminations au Covid-19. En Australie, le gouvernement envisagerait de restreindre le retour de citoyens sur le territoire, en raison de la remontée de la pandémie dans l'état de Victoria. Les investisseurs pourraient également préférer rester à l'écart des marchés dans l'attente du coup d'envoi de la saison des résultats, la semaine prochaine, et de nouveaux indicateurs économiques. L'agenda sera peu chargé en statistiques aujourd'hui avec seulement les prix à la production industrielle aux Etats-Unis. Hier, Wall Street avait fini la journée en ordre dispersé, le Dow Jones ayant lâché 1,4% tandis que le Nasdaq s'adjugeait 0,5%, une statistique mitigée ayant alimenté le courant acheteur favorable aux valeurs technologiques.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.32%