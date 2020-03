Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : les investisseurs s'écartent à nouveau des actions Cercle Finance • 26/03/2020 à 08:29









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait repartir en baisse jeudi matin, les investisseurs marquant une pause après deux séances de forte progression favorisées par la mise en place d'un gigantesque plan de relance budgétaire aux Etats-Unis. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin avril - cède 119 points à 4304,5 points, annonçant une ouverture dans le rouge. Les sénateurs américains ont ratifié dans la nuit un plan de soutien à l'économie de quelque 2.000 milliards de dollars destiné à faire face aux conséquences économiques désastreuses de l'épidémie de coronavirus. Mais le vote du 'Covid Bill' rentre maintenant dans la catégorie du 'fait accompli' et la réaction favorable des places boursières pourrait ne se révéler que temporaire. 'Les mesures maintenant intégrées, les acheteurs devraient s'écarter du marché', préviennent ce matin les équipes d'IG. Pour le courtier britannique, une seconde vague de correction risque maintenant se mettre en place, notamment en cas d'accélération de la propagation du Covid-19 aux Etats-Unis. 'Plus l'administration américaine traînera à se concentrer sur le vrai problème, le virus, plus cette dernière devra multiplier les mesures de soutien sans réel effet à court terme', explique le broker. Les investisseurs surveilleront avec une attention toute particulière, à l'heure du déjeuner, le chiffre des inscriptions hebdomadaire au chômage aux Etats-Unis, qui devrait être passé de 281.000 à 1,5 million de dossiers en une semaine. Un bond d'une ampleur jamais observée, pas même durant la crise financière de 2008. 'Nous ne serions pas surpris que ce chiffre soit encore plus élevé compte tenu de la teneur des informations locales aux Etats-Unis', préviennent les économistes de Danske Bank. Les analystes de la banque danoise estiment toutefois qu'un 'pic' de mauvaises nouvelles pourrait bientôt être atteint concernant l'évolution de la maladie. 'Nous commençons déjà à voir des signes selon lesquels le nombre de nouveaux cas a atteint des sommets en Italie. Les taux de croissance des nombres d'infections comme de décès montrent clairement des signes de ralentissement', poursuit ainsi Danske Bank. 'Avec un zénith qui semble se profiler dans un nombre croissant de pays, nous pourrions nous approcher d'un 'pic' en termes de mauvaises nouvelles ayant trait au Covid-19, même si le nombre total de morts pourrait encore progresser pendant quelque temps', indique la banque.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -4.23%