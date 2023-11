Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40: les investisseurs restent sur la réserve information fournie par Cercle Finance • 09/11/2023 à 08:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sans grand changement jeudi matin à l'issue d'un début de semaine en dents de scie, qui témoigne des difficultés actuelles des investisseurs à se positionner.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison novembre - recule de six petits points à 7034 points, laissant entrevoir un début de séance autour de l'équilibre.



Les intervenants continuent de reprendre leur souffle après la séquence haussière de la semaine dernière, qui avait été principalement alimentée par un regain d'optimisme concernant l'évolution des politiques monétaires.



Les marchés d'actions avaient initialement salué l'approche patiente choisie par le président de la Fed la semaine passée, mais des déclarations plus prudentes faites par d'autres membres de l'institution les ont rendu plus nerveux cette semaine.



Après avoir aligné trois séances consécutives de baisse depuis vendredi, l'indice CAC 40 a toutefois rebondi mercredi, ce qui lui a permis de repasser au-dessus de la barre des 7000 points et d'effacer quasiment ses pertes des derniers jours.



Les investisseurs semblent néanmoins éprouver des difficultés à se positionner de manière adéquate, une démarche délicate au vu du ralentissement économique à l'oeuvre et de la persistance des tensions au Proche-Orient.



'Les niveaux atteints à la baisse sur les grands indices pourront constituer des premiers points d'entrée une fois les incertitudes actuelles partiellement levées', estiment les équipes d'Ofi Invest Asset Management.



Les écarts devraient rester limités jeudi en attendant la publication, en début d'après-midi, des chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis.



Après un discours ayant pris des allures de non-événement hier, Jerome Powell, le patron de la Fed, s'exprimera de nouveau aujourd'hui dans le cadre d'une conférence organisée par le FMI à Washington.



Si la saison des résultats touche maintenant à sa fin aux Etats-Unis, les comptes des entreprises devraient continuer de dicter la tendance en Europe, où des groupes de la trempe d'ArcelorMittal, AstraZeneca, Deutsche Telekom,, Merck KGaA ou Telecom Italia publieront leurs performances aujourd'hui.



Sur le marché pétrolier, les cours du Brent et du WTI tentent de se ressaisir ce matin, mais la récente cassure de leurs supports n'augure rien de bon pour l'or noir.



S'il reprend 0,2% à 75,7 dollars ce matin, le WTI a enfoncé en 24 heures ses supports situés à 80,7 dollars puis 78,5 dollars pour désormais évoluer à ses pire niveaux depuis la fin du mois de juillet.





