CAC 40: les investisseurs reprennent leur souffle information fournie par Cercle Finance • 28/10/2022 à 08:28

(CercleFinance.com) - Après la séance à haute densité de la veille (-0,5%), la Bourse de Paris devrait poursuivre son recul vendredi dans la crainte que le ralentissement de l'économie mondiale ne continue à peser sur les résultats de sociétés, un sentiment renforcé par les publications d'Apple et Amazon, hier soir.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison novembre - se replie de 37 points à 6209,5 points, annonçant un début de séance en territoire négatif.



Certes, la 'saison' des résultats s'est avérée pour l'instant meilleure que prévu, 72% des sociétés du S&P 500 ayant battu le consensus sur les bénéfices, avec des performances en moyenne 2,3% supérieures aux prévisions.



Mais il y a aussi eu des déceptions de poids cette semaine, avec en particulier Alphabet, Microsoft et Meta Platforms qui ont été durement sanctionnés en Bourse.



Les investisseurs savent que pour que le marché reparte à la hausse, il faut que les valeurs technologiques retrouvent leur rôle de locomotives, or leurs publications ont déçu, notamment au regard des perspectives.



Plus inquiétant, leurs difficultés semblent découler du ralentissement de la croissance mondiale, ce qui préoccupe les investisseurs.



Les résultats sans éclat d'Apple et Amazon devraient encore peser sur la tendance ce vendredi, avec un segment de la 'tech' continuant de subir des dégagements généralisés dans le sillage de ces deux poids lourds du secteur.



Apple a notamment fait moins bien que prévu au niveau de ses ventes d'iPhone et de son activité de services, ce qui lui valait d'évoluer autour de l'équilibre (+0,3%) en cotations après-Bourse suite à sa publication.



Le choc vient surtout d'Amazon, qui décroche de plus de 12% en transactions électroniques après avoir fait état de prévisions moins bonnes que prévu pour le quatrième trimestre, une période essentielle pour la société.



Les intervenants devraient rester prudents avant la parution, en début d'après-midi, des derniers chiffres de l'inflation en Allemagne, puis d'une nouvelle série de statistiques américaines.



Sont attendus, Outre-Atlantique, les chiffres des dépenses et des revenus des ménages ainsi que l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan.



En France, l'Insee a annoncé ce matin que la croissance du produit intérieur brut (PIB) avait ralenti à +0,2% au troisième trimestre après le rebond enregistré au trimestre précédent (+0,5% en volume).



Le marché attend aussi une nouvelle salve de résultats trimestriels, dont les résultats de plusieurs ténors européens de la trempe d'Airbus, BBVA, Equinor, Eni, Sanofi, Porsche ou Volkswagen.



Parmi les valeurs du S&P à publier vendredi figurent ExxonMobil, Chevron, AbbVie et Colgate-Palmolive.