CAC 40: les investisseurs observent un temps d'arrêt information fournie par Cercle Finance • 18/08/2022 à 08:32

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir étale jeudi matin, prolongeant sa pause de la veille et mettant un terme à sa récente série haussière, notamment dans le sillage de Wall Street.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison août - grignote quatre petits points à 6 532,5 points, annonçant un début de séance à l'équilibre, ou presque.



Depuis le début de la semaine, les investisseurs semblent vouloir observer un temps d'arrêt après un 'rally' qui, depuis début juillet, a permis au CAC de largement récupérer de la tourmente qui l'avait secoué en début d'année.



A l'issue d'une chute lente mais régulière, le marché parisien avait achevé la journée d'hier sur un recul de 1% à 6528 points, dans un contexte de repli généralisé des deux côtés de l'Atlantique.



La Bourse de New York s'est orientée à la baisse mercredi après la publication du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale montrant que la banque centrale restait déterminée à mener à bien son combat contre l'inflation.



Si son procès-verbal laisse penser que le rythme des hausses de taux pourrait ralentir, les responsables monétaires de la Fed semblent surtout penser que de nouvelles hausses de taux sont justifiées pour étouffer l'inflation.



'Si les minutes de la réunion de juillet ont été interprétées de manière quelque peu 'dovish', elles ont tout de même confirmé la détermination du FOMC à ramener l'inflation vers les niveaux visés, et qu''il faudrait probablement un certain temps pour que l'inflation redescende vers l'objectif du comité'', soulignent ce matin les équipes de Deutsche Bank.



Les 'minutes' de la Fed semblent en tout cas avoir douché l'optimisme des investisseurs, qui avait déjà été mis à mal plus tôt dans la journée par des indicateurs économiques peu réjouissants et une résurgence des inquiétudes concernant la santé du secteur de la distribution au vu des résultats très décevants de Target



L'indice Dow Jones a terminé la journée en baisse de 0,5%, tandis que le Nasdaq Composite abandonnait de son côté plus de 1,2%.



Sur le marché obligataire, les rendements des Treasuries sont, eux, repartis à la hausse en réaction à la publication des minutes de la Fed, les taux à 10 ans se tendant de huit points de base à 2,89%.



De nouvelles données vont permettre aujourd'hui aux acteurs de marché d'affiner leur diagnostic sur l'économie.



Aux Etats-Unis sont prévus les chiffres des inscriptions aux allocations chômage, l'indice de la Fed de Philadelphie, les ventes de logements anciensjuillet, ainsi que les indicateurs avancés du Conference Board.



Les chiffres des prix à la consommation pour le mois de juillet en zone euro apporteront quant à eux de précieux enseignements sur l'évolution de l'inflation dans la région, la thématique de choix du moment.