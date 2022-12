Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : les investisseurs jouent la carte de la prudence information fournie par Cercle Finance • 20/12/2022 à 08:50









Le fronton du Palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris. (crédit photo : Adobe Stock / ) (CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue dans le rouge mardi à l'ouverture, les investisseurs préférant éviter de prendre des risques en l'absence d'indicateurs majeurs à l'agenda. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance janvier - recule de 43 points à 6432,5 points, annonçant une note de lourdeur en début de séance dans le rouge. Après son bref sursaut de la veille (+0,3% à 6473 points), le marché parisien devrait ainsi renouer avec son biais négatif qui l'a vu abandonner près de 5% en une semaine. Les volumes échangés s'annoncent toujours aussi peu étoffés à l'approche de Noël, avec des indices qui devraient osciller entre légères pertes et gains modérés, alors que les investisseurs commencent à peaufiner leur stratégie pour 2023. 'Il reste deux semaines avant la fin de l'année, mais les marchés financiers pourraient devenir de moins en moins volatils, alors que la plupart des gérants de fonds et investisseurs ont terminé leur année', prévient Vincent Boy, analyste chez IG France. Après avoir signé un spectaculaire rebond cet automne, les marchés boursiers sont repartis à la baisse depuis le début du mois de décembre, les investisseurs ayant été surpris par la détermination des grandes banques centrales à poursuivre leurs hausses de taux en 2023 pour lutter contre l'inflation. 'L'enjeu principal au cours des dernières séances va être de contenir cette accélération baissière pour ne pas revenir sur les supports inférieurs à 6420, 6350 et 6305 points', estiment les chartistes de Kiplink Finance. Depuis le début de l'année, le CAC 40 accuse un repli de l'ordre de 9,5%. A l'image de l'activité réduite de cette avant-dernière semaine de l'année, l'agenda sera allégé du côté des indicateurs ce mardi, même si les rares intervenants présents prendront connaissance des dernières statistiques ayant trait au secteur immobilier américain. Sur le front obligataire, la dégradation amorcée jeudi dernier se poursuit avec un rendement des Treasuries américains à 10 ans qui remonte à 3,66%. Idem pour son équivalent allemand qui rebondit à 2,20%. La situation reste dans l'ensemble assez calme du côté des devises, avec un dollar qui se stabilise autour du seuil de 1,06 face à l'euro après sa dégringolade des derniers jours. Sur le NYMEX, les cours du pétrole poursuivent leur redressement en réaction aux espoirs de réouverture de l'économie chinoise et au récent affaiblissement du dollar. Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne actuellement 0,4% à plus de 75,5 dollars.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.99%