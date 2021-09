Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : les investisseurs cherchent toujours des catalyseurs information fournie par Cercle Finance • 13/09/2021 à 08:35









Le Palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris. (crédit : L. Grassin / Flickr) (CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sans grand changement lundi matin au début d'une séance qui s'annonce calme puisque aucun indicateur majeur ne figure à l'agenda du jour. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - grignote 10,5 points à 6673,5 points, annonçant un début de séance au-dessus de l'équilibre. Si l'agenda macroéconomique restera bien maigre ce lundi, les investisseurs prendront connaissance, dans le courant de la semaine, de toute une série de statistiques mesurant l'activité économique. Les intervenants de marché espèrent que ces chiffres confirmeront la poursuite du redressement de l'économie, en Europe comme aux Etats-Unis, après les publications décevantes des dernières semaines. Certaines statistiques ont récemment fait penser à l'émergence d'un scénario dit de 'stagflation', marqué par une inflation élevée et une consommation plus faible que prévu, une conjonction bien connue pour avoir des effets négatifs sur la croissance. 'Les ventes de détail aux Etats-Unis (attendues jeudi, NDLR) fourniront de plus amples informations sur le ralentissement de la consommation et l'impact de la fin de l'envoi des chèques de relance', préviennent les analystes de Danske Bank. 'La vigueur de la consommation américaine est l'un des facteurs à l'origine de la surchauffe du secteur manufacturier et des pressions qui s'exercent sur les prix du transport de marchandises', rappelle la banque danoise. Les investisseurs suivront aussi avec intérêt, dès demain, les derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis. En Europe aussi sont attendues les données définitives de la hausse des prix à la consommation au sein de la zone euro. Autant de statistiques qui ne manqueront pas de nourrir le débat sur le rythme du resserrement monétaire amorcé par les grandes banques centrales, et qui promet d'animer toujours la tendance. Après le ton rassurant employé par la Banque centrale européenne la semaine passée, les opérateurs attendent un discours tout aussi bienveillant de la part de la Réserve fédérale américaine. 'La perspective d'une réduction des rachats d'actifs de la Fed ('tapering') se profile toujours, mais son calendrier s'est rallongé après le mauvais rapport sur l'emploi américain du mois dernier', estime Danske Bank. La Réserve fédérale tiendra son prochain comité de politique monétaire les 21 et 22 septembre prochains, un rendez-vous qui pourrait déboucher sur des positions de plus en plus prudentes sur les marchés. A Paris, le CAC a perdu 0,5% la semaine passée, soit son quatrième repli hebdomadaire depuis le cycle baissier amorcé le 16 août. Cela fait maintenant 17 séances que l'indice reste littéralement figé autour des 6687 points. Si ce niveau maintient l'indice parisien au sein d'une tendance haussière, à en croire les chartistes, il va falloir trouver de nouveaux catalyseurs pour aller chercher les prochaines résistances, qui se situent à 6735 puis 6760 points, préviennent-ils.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.58%