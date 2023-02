CAC 40: les investisseurs à la croisée des chemins information fournie par Cercle Finance • 13/02/2023 à 08:30

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir dans le calme lundi matin, les investisseurs paraissant vouloir prolonger leur pause de la semaine passée après la progression soutenue du début d'année 2023.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance février - recule de 0,5 point à 7132,5 points, annonçant un très léger repli à l'ouverture.



Après avoir signé sa première performance hebdomadaire négative depuis début janvier, le marché parisien saura cette semaine si sa récente tendance de fond est bel et bien inébranlable ou si son rebond est allé trop loin.



L'indice CAC 40 avait cédé 1,4% au cours de la semaine écoulée, une contre-performance qui ne l'empêche pas l'indice de s'arroger encore plus de 10% depuis le début de l'année.



Prise très au sérieux il y a quelques mois, la menace d'une récession hivernale semble aujourd'hui écartée, grâce à la baisse des prix de l'énergie et à la perspective d'une réouverture de l'économie chinoise.



Si les experts ne sont pas tout à fait d'accord sur l'évaluation des risques d'une rechute de l'économie mondiale, le scénario du pire n'est plus leur hypothèse privilégiée.



Jan Hatzius, l'économiste vedette de Goldman Sachs, n'attribue ainsi que 35% de probabilité à une récession aux Etats-Unis cette année.



Le dernier rapport sur l'emploi américain a en effet renforcé la perspective d'un 'atterrissage en douceur' de l'économie, un scénario qui se caractériserait par un mouvement de désinflation, un chômage au plus bas et l'absence de récession.



'Il semble que 2023 pourrait être une année de croissance molle, mais pas de récession', estime ainsi Steven Bell, économiste en chef de Columbia Threadneedle Investments pour la région EMEA.



Ce tableau rassurant comporte néanmoins une zone d'ombre: si l'économie mondiale résiste, cela pourrait pousser les grandes banques centrales à poursuivre leur resserrement monétaire, voire à l'accélérer.



Dans ces conditions, les investisseurs étudieront avec attention les statistiques attendues cette semaine, qui permettront peut-être d'en savoir plus sur une éventuelle reprise.



Figurent notamment au calendrier une nouvelle estimation du PIB de la zone euro au quatrième trimestre et les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis pour le mois de janvier.



La Commission européenne présentera par ailleurs ses prévisions économiques pour l'hiver, qui actualiseront ses projections en matière de PIB et d'inflation.



Si la saison des résultats touche désormais à sa fin, les publications se poursuivront aux Etats-Unis avec entre autres les trimestriels de Coca-Cola puis Cisco.



Jusqu'ici, 69% des sociétés américaines ont publié des comptes supérieurs aux attentes, ce qui est inférieur à la moyenne sur cinq ans, qui se situe à 77%.