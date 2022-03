Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40: les inquiétudes provisoirement mises de côté information fournie par Cercle Finance • 11/03/2022 à 08:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue dans le vert vendredi matin, les investisseurs voulant visiblement mettre de côté leurs préoccupations du moment après une nouvelle semaine difficile sur les marchés.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin mars - avance de 57 points à 6261,5 points, annonçant un timide rebond à l'ouverture.



Le marché parisien avait achevé la séance de jeudi sur une perte de 2,8%, à 6207 points, dans un contexte de tensions sur le compartiment obligataire suite à l'annonce de la BCE de l'accélération de la réduction de ses achats d'actifs.



'Lors de sa conférence de presse, la présidente Christine Lagarde a estimé que cette décision constituait une étape logique en vue de renouer avec la stabilité des prix en dépit des incertitudes causées par la guerre', souligne-t-on chez Liberum.



Le mouvement de hausse des rendements s'est propagé aux Etats-Unis, en réaction aux chiffres supérieurs aux attentes de l'inflation américaine en février, qui ont atteint des records depuis 1982.



Ces pressions inflationnistes font là encore redouter une accélération du rythme des hausses de taux de la Fed, dont le comité de politique monétaire doit se réunir la semaine prochaine.



Les complications dans les négociations sur la sortie du conflit ukrainien pèsent également sur le sentiment de marché.



Les pourparlers conduits hier entre émissaires russes et ukrainiens ont en effet échoué, écartant l'espoir d'un éventuel cessez-le-feu ou la mise en place de corridors humanitaires.



Sur les marchés obligataires, la remontée des rendements marque une pause ce matin.



Le dix ans américain reflue vers 1,98% après avoir atteint le seuil symbolique des 2% hier tandis que le dix ans allemand se replie à 0,25% contre 0,28% hier soir.



Les investisseurs ont appris ce matin que l'inflation allemande s'était encore accélérée au mois de février, à 5,1% en rythme annuel, essentiellement en raison d'une envolée de 22,5% des prix de l'énergie.



Les cours du pétrole amorcent, eux, une légère décrue, avec un Brent qui se stabilise aux abords de 110 dollars et un WTI américain qui cote autour de 107 dollars, bien en-dessous des pics atteints en milieu de semaine.





