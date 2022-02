Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40: les inquiétudes géopolitique font leur retour information fournie par Cercle Finance • 17/02/2022 à 08:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait de nouveau ouvrir en baisse jeudi matin, pâtissant comme en début de semaine des craintes des investisseurs concernant les tensions en Ukraine.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison février - recule de 17,5 points à 6947 points, annonçant un début de séance en repli modéré.



Après quelques signes d'apaisement ces derniers jours, les intervenant de marché continuent d'observer d'un oeil inquiet les derniers développements géopolitiques.



L'évolution de la situation semble inciter à une certaine prudence, puisque la Maison Blanche a émis hier de sérieux doutes quant à la réalité du retrait des troupes russes stationnées à la frontière ukrainienne.



Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a affirmé pour sa part que Moscou n'avait jamais cessé de poursuivre ses manoeuvres militaires et souligné ne percevoir aucun signe de désescalade sur le terrain.



'Il a ajouté que cette situation s'apparentait à une 'nouvelle normalité' pour l'Europe, écartant tout espoir d'une résolution en douceur de la crise', réagissent ce matin les équipes de Deutsche Bank.



Ces tensions toujours très vives en Europe orientale contribuent à la fermeté des cours du pétrole, avec un baril de brut léger américain (WTI) qui se maintient à des plus hauts pluriannuels.



Comme en début de semaine, les valeurs sûres telles l'or ou le yen devraient être particulièrement recherchées.



Les cours de l'or, valeur refuge traditionnelle, sont de nouveau orientés à la hausse pour évoluer à des plus hauts depuis quasiment un an.



Aux préoccupations géopolitiques liées au conflit ukrainien s'ajoutent les inquiétudes persistantes concernant la perspective d'un resserrement monétaire rapide aux Etats-Unis.



Les investisseurs - très préoccupés par la vive remontée de l'inflation - s'inquiètent aussi de la vigueur des grands indicateurs d'activités, qui ne font que conforter le biais restrictif adopté par la Fed.



Ils prendront connaissance aujourd'hui aux Etats-Unis des derniers chiffres de l'immobilier résidentiel, de l'indice de la Fed de Philadelphie ainsi que des traditionnelles inscriptions aux allocations chômage.





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.18%