CAC 40 : les indicateurs chinois rassurent

(CercleFinance.com) - Après sa séance insipide de la veille (+0,1%), la Bourse de Paris se dirige vers une hausse modérée mardi à l'ouverture, dans le sillage de la plupart des grandes places d'Asie. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison février - grimpe de 26,5 points à 5638,5 points, annonçant un début de séance favorable. Les investisseurs semblent notamment rassurés par les solides chiffres chinois publiés ces derniers jours, qui laissent espérer que la deuxième économie mondiale pourrait conduire la reprise mondiale en 2021. La production industrielle de la Chine - un important indicateur de l'activité du pays - a ainsi augmenté de 2,8% en 2020, selon des données dévoilées par le Bureau d'Etat des statistiques (BES). Elément particulièrement encourageant, sa croissance s'est accélérée en fin d'année puisque la production industrielle est ressortie en hausse de 7,1% au quatrième trimestre. Sur le seul mois de décembre, la production a signé un rebond de 7,3%, souligne le BES. A Hong Kong, l'indice Hang Seng a bondi de plus de 1,8% après cette bonne nouvelle tandis qu'à la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei affichait des gains de près de 1,4%. L'optimisme du marché est également alimenté par la perspective d'une saison des résultats aux Etats-Unis qui pourrait commencer à réserver quelques bonnes surprises. Goldman Sachs et Bank of America, qui doivent publier leurs résultats dans la journée, devraient avoir profité des records établis par les marchés d'actions américains en fin d'année dernière. Les investisseurs pourraient toutefois rester sur la défensive à la veille de l'investiture de Joe Biden et de ses premières annonces en tant que 46ème président des Etats-Unis. Les opérateurs redoutent que la politique de relance de Biden ne fasse exploser les déficits budgétaires, ce qui pourrait conduire à hausse de l'endettement, à de nouveaux impôts et à une remontée des taux d'intérêt. Au chapitre économique, les intervenants de marché prendront connaissance aujourd'hui de l'inflation en Allemagne et de l'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands, qui pourrait lui aussi avoir bénéficié de la récente vigueur des marchés d'actions.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.29%