Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40: les craintes sur la croissance s'intensifient information fournie par Cercle Finance • 08/03/2022 à 08:35









(Crédits photo : - L. Grassin ) (CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est encore attendue dans le rouge mardi matin, le vent de panique provoqué par la flambée des prix des matières premières soufflant toujours sur les marchés financiers. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance mars - lâche 136,5 points à 5842 points, annonçant un nouveau début de séance difficile sur la place parisienne. La menace d'un choc énergétique consécutif à un effet de raréfaction des ressources, sur fond d'intensification des sanctions contre la Russie, continue d'éloigner les investisseurs des actifs risqués. De plus en plus d'investisseurs voient dans l'envolée des cours de l'énergie le signal d'une possible entrée de l'économie européenne en récession à plus ou moins court terme. 'Notre analyse montre que lorsque le prix du pétrole grimpe de 50% au-dessus de la tendance, les récessions ont tendance à suivre avec un court décalage', prévient Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM Les cours du brut restent orientés à la hausse mardi matin, portés par des anticipations de perturbations dans l'approvisionnement en pétrole et en gaz russes. Le contrat sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de 2,8 à 122.7 dollars le baril, tandis que le Brent progresse de 3,3% à 127,2 dollars. Ce coup de tabac jette une ombre sur les perspectives d'inflation et de croissance, ce qui conduit les acteurs du marché à revoir mécaniquement à la baisse leurs prévisions, ce qui alimente la nervosité du marché. Le constat est d'autant plus inquiétant que la frénésie du marché pétrolier s'accompagne d'une envolée d'autres métaux, tels que le nickel, dont la Russie est l'un des cinq premiers producteurs d'acier. La course vers la sécurité favorise le dollar, monnaie de référence pour les achats de pétrole, et surtout l'or, valeur refuge par excellence, qui parvient à se hisser ce matin au-delà du seuil des 2000 dollars l'once.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +1.54%