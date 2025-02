CAC 40 : les 8000 points sont défendus avant l'emploi aux Etats-Unis

(AOF) - Les marchés européens reculent légèrement avant le rapport américain sur l'emploi en janvier. 269 000 créations de postes sont attendues après 256 000 en décembre. Le taux de chômage est attendu stable à 4,1%. A Paris, les investisseurs apprécient la performance annuelle de Vinci, mais sanctionnent la fin d'année de L'Oréal. Hier soir, les perspectives d'Amazon ont déçu. Peu après 12 heures, le CAC 40 perd 0,09% à 8000,3 points tandis que l'EuroStoxx50 cède 0,15% à 5348,78 points. Sur le marché des taux, le rendement du 10 ans allemand perd 1 point de base à 2,37%.

En Europe, Porsche (-5,01% à 56,86 euros) affiche la plus forte baisse de l’indice DAX après son avertissement sur résultats. Le constructeur automobile allemand a publié un objectif de chiffre d’affaires 2025, en ligne avec les attentes (39 à 40 milliards d’euros), mais son objectif de marge (10% à 12%) est largement au-dessous du consensus de 14,4%. Porsche invoque l'élargissement de la gamme à des modèles de véhicules équipés de moteurs à combustion ou de véhicules hybrides rechargeables, l'extension de son site de fabrication et "des ajustements de l'organisation de l'entreprise".

A Paris, Vinci (+2,84% à 110,30 euros) caracole en tête de l'indice CAC 40 dans le sillage de résultats 2024 solides et de perspectives favorables. Le groupe de concessions et de travaux publics a généré un bénéfice net 2024, en hausse de 3,4% à 4,8 milliards d’euros, soutenu par ses activités aéroports et énergie. L'Ebtida annuel s'établit à 12,69 milliards d'euros, en hausse de 6,1% et au-dessus des attentes qui ciblaient 12,56 milliards d'euros. Vinci, qui a vu son activité à l'international augmenter, a déclaré un chiffre d'affaires de 71,6 milliards d'euros, en croissance de 4%.

L'Oréal (-4,18% à 338,35 euros) signe la plus forte baisse du CAC 40 après une performance décevante au quatrième trimestre 2024. Invest Securities explique que la croissance des segments Produits Professionnels (+3,8% contre +5,5% attendu) et Luxe (+1% contre +4,5% attendu) a déçu sur ces trois derniers moi. Le géant des cosmétiques a continué d'être pénalisé par la faiblesse du marché chinois (-3,6% à périmètre constant pour l'Asie du Nord sur ce quatrième trimestre, soit -3,2% sur l'ensemble de l'année 2024).

Les chiffres macroéconomiques du jour

En décembre 2024, 715 500 personnes occupent un emploi intérimaire, selon les données provisoires de la Dares, corrigées des variations saisonnières. Ce chiffre est en légère baisse, de 0,3 %, par rapport au mois précédent (soit −2 100 intérimaires), après un repli de 0,4% en novembre 2024 (soit −2 600) et une baisse de 1,3 % en octobre 2024 (soit −9 300). En décembre 2024, l’emploi intérimaire recule de 5,6 % sur un an, soit une baisse de 42 800 intérimaires, conclut le service statistique du ministère du Travail.

Le déficit commercial de la France s'est établi à 3,905 milliards d'euros fin décembre, selon les données publiées par le bureau des Douanes françaises. En novembre, le déficit s'élevait à 6,340 milliards d'euros, révisé de 7,085 milliards d'euros.

L'excédent de la balance commerciale en Allemagne ressort à 20,7 milliards d'euros en décembre alors que le consensus tablait sur 17 milliards d'euros. Il était de 19,2 milliards d'euros en septembre.

La production industrielle a reculé de 2,4% en décembre en Allemagne après avoir été en hausse de 1,3% en novembre. Elle était attendue en baisse de 0,7%.

Aux Etats-Unis, le rapport sur l'emploi en décembre sera communiqué à 14h30 avant l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en février à 16h00.

Vers 12h00, l'euro cède 0,04% à 1,0380 dollar.