CAC 40: les 8000 points à l'épreuve de l'emploi américain

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en petite hausse vendredi matin, dans l'espoir que les chiffres de l'emploi américain qui paraîtront cet après-midi entretiennent le climat d'euphorie de la veille.



Vers 8h15, le contrat future - livraison fin mars - sur l'indice CAC 40 grignote cinq points à 8028,5 laissant entrevoir un maintien de la tendance favorable de la veille.



Porté par le ton plus accommodant de la BCE, l'indice vedette avait franchi pour la première fois de son histoire le seuil symbolique des 8000 points hier pour établir au final un nouveau record de clôture au-delà de 8016,2 points.



Sur l'ensemble de la semaine, le CAC affiche à ce stade un gain hebdomadaire de l'ordre de 1%.



L'optimisme ambiant sur les places boursières - qui s'est également traduit par l'inscription de nouveaux plus hauts sur l'Euro STOXX 50 et le S&P 500 - va passer à 14h30 au révélateur du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis, qui constituera le point d'orgue de cette semaine boursière intense.



Les investisseurs espèrent prendre connaissance de chiffres ni trop élevés, ni trop faibles, susceptibles de confirmer la trajectoire prévue par la Fed, qui a déclaré cette semaine envisager une baisse de taux 'à un moment donné' cette année.



Le consensus prévoit autour de 200.000 créations de postes en février, après les 353.000 annoncées pour décembre, avec un taux de chômage stable à 3,7%.



D'après Bastien Drut, le responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM, ce ralentissement 'devrait conforter la Fed dans son projet d'entamer prochainement un cycle d'assouplissement monétaire'.



Avec la perspective de baisses de taux des deux côtés de l'Atlantique, la résistance de l'activité économique et l'émergence de l'IA susceptible de soutenir la croissance, de nouveaux pics semblent se profiler pour le CAC.



'D'un point de vue technique, si l'engouement se poursuit, la hausse actuelle du CAC 40 pourrait se poursuivre en direction des 8250 avant d'être sujet à une respiration', estime ainsi Jérémy Delsol, responsable de l'analyse macroéconomique, marchés et cryptomonnaies chez Admirals.





