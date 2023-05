CAC 40: légère hausse en vue en attendant Wall Street information fournie par Cercle Finance • 30/05/2023 à 08:31

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait démarrer en légère hausse mardi matin, dans l'attente de la réouverture de Wall Street fermée lundi et dont l'orientation pourrait donner une direction au marché.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison juin - avance de 13 points à 7289 points, signalant un début de séance sur une modeste progression.



Le marché parisien avait clôturé la séance de la veille sur un recul limité de 0,2%, autour des 7303 points, à l'issue d'un lundi de Pentecôte marqué par une grande étroitesse des volumes en l'absence de New York, mais aussi de la Bourse de Londres.



Sans indicateur économique à l'ordre du jour, la journée s'est avérée particulièrement calme avec peu de mouvements notables en termes de valorisation sur les principales classes d'actifs.



Les investisseurs devraient conserver cette position d'attente aujourd'hui avant la réouverture de Wall Street, d'autant que la journée s'annonce pauvre en statistiques.



En Europe, seuls seront publiés les derniers chiffres de l'inflation en Espagne, qui fourniront une première indication des données sur les prix attendues dans le reste de l'Europe d'ici à la fin de la semaine.



Partout sur le Vieux Continent, les analystes attendent un reflux des tensions inflationnistes au mois de mai, en bonne part grâce à la récente baisse des prix de l'énergie.



A New York, l'évolution des contrats à terme suggère pour l'instant une ouverture en légère hausse des marchés américains, fermés hier pour cause de 'Memorial Day'.



La bonne orientation des 'futures' s'explique principalement par l'optimisme entourant l'issue des discussions portant sur le relèvement du plafond de la dette américaine.



Après d'intenses négociations, les dirigeants démocrates et républicains semblent avoir trouvé un accord de principe, écartant le risque de voir la première puissance économique mondiale tomber en défaut de paiement.



Cet accord pourrait être soumis aux voix des deux chambres du Congrès dès ce mercredi, c'est-à-dire à la veille de la date butoir du 1er juin à laquelle le Trésor se trouverait à cours d'argent.



Le calme prévaut sur le marché des changes, caractérisé depuis quelques semaines par un affaiblissement de l'euro sur fonds d'inquiétudes autour de la croissance, tout comme sur le marché pétrolier, où les cours évoluent tout juste au-dessus de leurs plus bas annuels.