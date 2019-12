CAC 40 : légère baisse, semaine importante en vue

(CercleFinance.com) - Comme attendu, le CAC 40 recule légèrement ce matin, alors que s'ouvre une semaine chargée en 'moments forts', de la réunion de la BCE à celle de la FED en passant par les élections législatives au Royaume Uni.

Ainsi, peu après 10h30, la Bourse de Paris s'affiche à 5.850 points, en baisse de -0,3%.

Rappelons qu'en reprenant 1,2% vendredi dernier, le marché parisien est revenu à moins d'une centaine de points de son zénith du 27 novembre dernier. Il a limité au passage sa perte hebdomadaire à quelque 0,5%.

Et depuis le début de l'année ? Le CAC affiche encore un gain de plus de 24%. Des gains accumulés qui apparaissent davantage le fait de la perspective toujours reportée d'un accord de phase 1 entre les Etats-Unis et la Chine que des résultats d'entreprise ou des indicateurs macroéconomiques.

'D'un point de vue technique les différents indicateurs ont repris de la consistance pour afficher un ou des énièmes records annuels. En cas de refus et d'une nouvelle déconvenue sous le support des 5.855 points, l'indice CAC 40 devra vivement s'affaiblir pour casser sa tendance de fond haussière. Seule une correction sur la base inférieure des 5.780 et 5.750 points serait un signe annonciateur d'un changement de configuration', commentent ce matin les équipes de Kiplink.

Et à propos d'indicateurs économiques, seules figuraient à l'agenda de ce lundi les chiffres de la balance commerciale en Allemangne.

Ainsi, selon les données ajustées de variations saisonnières et calendaires de Destatis, l'Allemagne a généré un excédent commercial de 20,6 milliards d'euros en octobre 2019, à comparer à 19,2 milliards le mois précédent. L'office fédéral des statistiques précise que cette hausse du surplus commercial d'un mois sur l'autre résulte d'une croissance de 1,2% des exportations, alors que les importations sont restées globalement atones.

En Europe, l'agenda des indicateurs inclut cette semaine, entre autres, l'indice du sentiment des investisseurs allemands ZEW et les derniers chiffres de la production industrielle en zone euro.

Du côté des changes, l'euro s'affiche ce matin à 1,1065 dollar (stable). Le Brent, quant à lui, recule de -0,4%, à 64 dollars tout juste.

Dans l'actualité des valeurs, Air France-KLM fait part d'un trafic passage total en croissance de 3,6% au titre du mois de novembre, sur la base d'une capacité en hausse de 2,3%, ce qui a abouti à un coefficient d'occupation amélioré de 1,1 point à 87,4%.

Plus précisément, l'activité passage réseaux (Air France et KLM) a vu son trafic s'accroitre de 4,1%, tiré par les liaisons long courrier (dont +7,4% avec les Caraïbes et l'Océan Indien), tandis que celui de l'activité 'low cost' s'est tassé de 1,6%.

Vilmorin indique que son PDG Philippe Aymard quittera ses fonctions fin 2019. Pour lui succéder, le conseil d'administration, qui s'est réuni à l'issue de l'assemblée générale, a désigné Sébastien Vidal, administrateur depuis 2016.

Sanofi annonce avoir conclu avec Synthorx un accord définitif pour acquérir de la totalité de ses actions en circulation à raison de 68 dollars par action, soit une transaction en numéraire valorisée approximativement à 2,5 milliards de dollars.