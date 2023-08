Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40: le vert s'installe avec le repli des rendements information fournie par Cercle Finance • 29/08/2023 à 08:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre sa progression mardi dans les premiers échanges sur fond de repli des rendements obligataires, tandis que les investisseurs attendent plusieurs indicateurs importants qui leur permettront de mieux cerner les intentions de la Fed.



Autour de 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - gagne 34 points à 7374 points, laissant entrevoir une nouvelle ouverture dans le vert.



Les opérateurs sont actuellement tiraillés entre, d'une part, la perspective d'une fin du cycle de relèvement des taux, notamment aux Etats-Unis, et, de l'autre, les signes témoignant d'un ralentissement de l'économie mondiale.



Le marché parisien était parvenu à s'adjuger 1,3% à 7324,7 points hier, mais les analystes techniques mettent en avant une dynamique pour l'instant insuffisante pour replacer le CAC dans une tendance haussière.



'Il se pourrait que la clôture mensuelle jeudi vienne mettre un terme à cette indécision', prédisent les équipes de Kiplink Finance.



La semaine sera effectivement animée par plusieurs indicateurs de premier plan, qui ne manqueront pas d'alimenter les débats en cours sur l'évolution de la politique monétaire.



Les marchés prendront connaissance, jeudi, de la première estimation de l'indice des prix à la consommation en zone euro pour le mois d'août, qui devrait confirmer la tendance à la désinflation dans la région.



La publication, le lendemain, du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis constituera l'autre grand rendez-vous macroéconomique de la semaine.



Seul indicateur au menu du jour, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, qui paraîtra dans l'après-midi, permettra de mesurer l'impact de la récente remontée des prix de l'essence sur le moral des ménages américains.



En attendant, le rendement des Treasuries américains à dix ans poursuit son recul en direction de 4,21%, après être repassé la semaine passée au-dessus de 4,36%, une première depuis 2008.



Rassurée par le reflux des taux, la Bourse de New York a terminé en hausse lundi, grâce à la mise en oeuvre de mesures de relance en Chine ayant atténué les craintes autour de l'économie mondiale.



Les investisseurs ont aussi réagi aux récents propos de Jerome Powell, qui a mis en évidence vendredi un tassement de l'inflation, ce qui pourrait signaler une modération à venir de la politique de la Fed.



L'indice Dow Jones a pris 0,6% et le Nasdaq 0,8%. Le S&P 500 a progressé de son côté de 0,7%, alignant une seconde séance consécutive de hausse, ce qui ne lui était plus arrivé depuis la fin du mois de juillet.





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.07%