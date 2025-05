CAC 40: le vert fait son retour au lendemain de la Fed information fournie par Cercle Finance • 08/05/2025 à 08:26









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse jeudi matin au lendemain de la décision de la Fed de maintenir ses taux d'intérêt inchangés, un scénario qui était largement intégré par le marché.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 progresse de 30 points à 7628,5 points, laissant entrevoir un rebond après trois séances d'affilée passées dans le rouge.



Comme prévu, la Réserve fédérale américaine a laissé ses taux inchangés pour la troisième fois de suite hier soir et n'a fourni aucun signal clair quant à un abaissement prochain du loyer de l'argent.



La banque centrale a motivé son choix par le fait que 'les incertitudes concernant les perspectives économiques se sont encore accrues'.



Mais Jerome Powell et ses collègues ont également convenu que 'les risques d'une hausse du chômage et de l'inflation avaient augmenté '.



Ils considèrent cependant que 'l'inflation reste encore a des niveaux assez élevés', d'où ce nouveau 'statu quo'.



En résumé, l'institution semble vouloir prendre son temps pour évaluer les effets sur l'inflation et sur le marché du travail de la forte hausse des droits de douane annoncée le mois dernier par Donald Trump.



'Tant que le rapport sur l'emploi ne montre pas de signe significatif de détérioration, le statu quo monétaire ne devrait pas être remis en question', en déduit Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM.



L'absence d'évolution dans le discours de la Fed n'a pas déstabilisé Wall Street outre mesure. Le Dow Jones a fini la séance de mercredi sur des gains de 0,7%, le S&P 500 s'est adjugé 0,4% et le Nasdaq a progressé de 0,3%.



'Jerome Powell a adopté un ton flexible en déclarant certes qu'il était 'trop tôt pour parler d'assouplissement' tout en reconnaissant que l'inflation refluait progressivement, sans exclure d'éventuelles baisses de taux d'ici à la fin de l'année si les indicateurs devaient continuer de s'améliorer', indique Linh Tran, analyste marchés chez XS.com.



'Ces déclarations créent un coussin psychologique positif pour les investisseurs - ni trop enthousiaste, ni décourageant - ce qui devrait aider à préserver l'appétit pour le risque à court terme', estime le professionnel.



Selon le baromètre FedWatch, les marchés s'attendent toujours majoritairement à une prochaine baisse de taux en juillet, avec une probabilité estimée à près de 56%.



La décision de la Fed, qui n'entame pas l'appétit des investisseurs pour le risque, renforce le dollar, ce qui fait reculer l'euro vers la zone de 1,13, mais provoque une baisse des rendements des Treasuries, celui du papier à dix ans revenant en direction de 4,27%.



Les cours pétroliers repartent à la hausse au lendemain de l'annonce d'un repli hebdomadaire des stocks de brut aux Etats-Unis. Le Brent rebondit de 0,7% à 61,6 dollars, tandis que le WTI prend 0,9% à 58,6 dollars.



La journée, marquée par les commémorations dans plusieurs pays de l'Armistice de 1945, s'annonce un peu plus calme du côté des indicateurs économiques et des résultats.



La séance sera néanmoins animée cet après-midi par les chiffres de la productivité, des inscriptions aux allocations chômage et des stocks des grossistes.



Toujours au rayon de l'économie, sont attendues dans la matinée les données concernant la production industrielle et la balance commerciale en Allemagne.



La Banque d'Angleterre (BoE) - confrontée à une stagflation menaçante - devrait quant à elle annoncer à l'heure du déjeuner une baisse de taux de 25 points de base, se dirigeant ainsi vers une politique monétaire plus accommodante.



Enfin, un certain optimisme pourrait être de mise sur les questions commerciales alors que Donald Trump a annoncé sur son réseau social Truth qu'il prévoyait de dévoiler dans la journée un accord 'majeur' avec un 'grand pays très respecté'.



Selon les indiscrétions du New York Times, il s'agirait du Royaume-Uni.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.