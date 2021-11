Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : le variant sud-africain vient perturber Black Friday information fournie par Cercle Finance • 26/11/2021 à 08:32









Le Palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris. (crédit photo : L. Grassin) (CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir dans le rouge vendredi matin, alourdie par les craintes d'une nouvelle aggravation de l'épidémie de Covid avec l'apparition en Afrique du Sud d'un variant jugé particulièrement préoccupant. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - décroche de 214 points, à 6856,5 points, annonçant une correction de plus de 2% à l'ouverture. Des chercheurs sud-africains ont annoncé cette semaine avoir découvert une nouvelle mutation du coronavirus, pour l'instant baptisée 'B.1.1.529' mais que l'OMS pourrait bientôt dénommer 'Nu'. 'Cette souche est apparemment à l'origine de la récente flambée des cas d'infection en Afrique du Sud', expliquent ce matin les analyste de Commerzbank. 'Alors qu'il partait de niveaux très faibles, le taux d'incidence à sept jours y est très rapidement passé à 40', font-ils valoir. 'A Hong Kong, un premier cas de contamination à ce variant a été détecté chez une personne en provenance d'Afrique du Sud', ajoute Commerzbank. Conséquence en Europe, le Royaume-Uni a annoncé hier qu'il avait décidé de suspendre les liaisons avec l'Afrique du Sud et cinq autres pays d'Afrique Australe en raison des craintes que suscite la découverte de cette nouvelle souche du virus. Signe de l'inquiétude sur les marchés, les grands indices asiatiques ont tous fini sur de lourdes pertes la séance de vendredi. A Tokyo, le Nikkei décrochait de plus de 2,5% en fin de journée tandis qu'à Honk Kong, le Hang Seng lâchait environ 2,3%. Les informations inquiétantes en provenance d'Afrique du Sud - qui viennent rappeler aux marchés financiers que l'épidémie de Covid n'est pas encore terminée - pourraient venir gâcher les célébrations de Black Friday, la journée promotionnelle qui lance la période clé des achats de fin d'année. Fermée hier pour la fête de Thanksgiving, Wall Street est attendue en forte baisse vendredi pour une séance écourtée. Dans ce contexte, l'or - valeur refuge par excellence - s'adjuge 1% à 1.801,80 dollars l'once, illustrant la soudaine aversion au risque des opérateurs.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -3.71%