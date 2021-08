Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : le rendez-vous de Jackson Hole approche information fournie par Cercle Finance • 25/08/2021 à 08:26









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sans tendance mercredi matin, dans le prolongement de la pause amorcée la veille, les investisseurs adoptant une position attentiste avant l'ouverture très attendue du symposium des banquiers centraux, demain à Jackson Hole. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - est virtuellement inchangé à 6661 points, annonçant un début de séance autour de l'équilibre. Le marché parisien avait réalisé hier un 'cavalier seul' à la baisse en cédant près de 0,3% à 6664 points, alors que tous les autres indices de la zone euro avaient fini dans le vert. Après avoir ouvert en hausse et gagné jusqu'à près de 0,4%, le CAC avait inversé la vapeur après seulement une heure de cotations, de façon assez inattendue puisque son repli a même atteint 0,7%. Les volumes compteront sans doute parmi les plus faibles de l'été, avec seulement 2,5 milliards d'euros échangés. Si les rachats à bon compte sur les valeurs du luxe de l'Hexagone semblaient s'être enclenché lundi, les vendeurs ont repris la main hier et LVMH comme Hermès cédaient près de 2% à la clôture. Le contraste est évident avec la bonne forme de Wall Street, où le S&P 500 (+0,2%) a réussi à inscrire hier un 50ème record de clôture pour cette seule année 2021. Privés de catalyseurs en cette fin d'été, les intervenants de marché attendent avec impatience la traditionnelle réunion de Jackson Hole, dans le Wyoming, qui réunira à partir de demain les principaux banquiers centraux. Attendue vendredi, l'intervention du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, sera particulièrement suivie. Son discours devrait permettre d'en savoir plus sur l'évolution des débats au sein du FOMC, le comité de direction de la Fed, en vue d'un prochain resserrement de sa politique monétaire. En attendant, les opérateurs prendront connaissance, cet après-midi, des chiffres des commandes de biens durables en juillet aux Etats-Unis. Le consensus des économistes prévoit un repli de 0,3%, après un gain de 0,9% au mois de juin. En Europe, la séance sera essentiellement animée par la publication en fin de matinée de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne. Si les industriels allemands font face à une forte demande, les problèmes d'approvisionnement pèsent sur le secteur, notamment dans la filière automobile. 'Le climat des affaires devrait rester à un niveau élevé en août, gage que la reprise post-Covid est loin d'être épuisée', assurent toutefois les équipes d'Oddo BHF.

