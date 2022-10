CAC 40: le redressement se prolonge dans l'immédiat information fournie par Cercle Finance • 18/10/2022 à 08:33

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre mardi son rebond de la veille dans l'attente d'une nouvelle série d'indicateurs économiques susceptibles d'influencer les prochaines décisions de politique monétaire.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison octobre - avance de 60,5 points à 6106,5 points, annonçant une poursuite du mouvement haussier à l'oeuvre depuis jeudi dernier.



Porté par un vent d'euphorie, le marché parisien avait achevé la séance de lundi sur un gain de 1,8%, au-dessus des 6000 points, malgré un contexte géopolitique et social tendu et la faiblesse des volumes.



Cette deuxième séance de la semaine sera animée par plusieurs publications d'indicateurs macroéconomiques, avec entre autres l'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands, attendu dans le courant de la matinée.



Aux Etats-Unis, les derniers chiffres de la production industrielle devraient confirmer que le rattrapage post-pandémique de l'activité perd de son souffle depuis quelques mois.



Ces statistiques devraient alimenter le débat sur la remontée des taux des deux côtés de l'Atlantique, qui constitue toujours le facteur dominant sur les marchés, avec pour conséquence la remontée des rendements obligataires.



Lundi, Wall Street a ainsi terminé sur une forte hausse, le Nasdaq s'étant adjugé plus de 3%, la publication d'un indicateur décevant ayant légèrement atténué les craintes d'une forte remontée des taux de la Fed.



Il semble en effet que les mauvaises nouvelles pour l'économie redeviennent de bonnes nouvelles pour les marchés en laissant espérer une moindre agressivité de la part de la Réserve fédérale.



Conséquence, les Gilts britanniques se sont détendus de manière spectaculaire hier en retombant sous la barre symbolique des 4%, la nomination de Jeremy Hunt semblant sonner le glas de l'ère Liz Truss.



En Asie, la Bourse de Tokyo affichait une progression de plus de 1,5% mardi en fin de séance.



Les tensions inflationnistes, non contentes de ternir le panorama micro-économique global, risquent par ailleurs d'assombrir l'horizon des entreprises en ce début de saison des résultats trimestriels.



Wall Street se prépare à une semaine chargée avec une salve de résultats trimestriels qui verra 66 sociétés du S&P 500 - dont huit composantes du Dow Jones - dévoiler leurs comptes.



Les publications de Goldman Sachs et Johnson & Johnson - attendues avant l'ouverture des marchés américains aujourd'hui - seront particulièrement surveillées, de même que les comptes de Netflix qui paraîtront ce soir après la clôture.



Sur le Vieux Continent, quelques poids lourds de la trempe de Roche, Rio Tinto, Publicis et Eurofins ont dévoilé leurs chiffres ce matin.