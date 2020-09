Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : le redressement se poursuit derrière New York Cercle Finance • 03/09/2020 à 08:23









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue en hausse jeudi dans les premiers échanges et devrait repasser au-dessus de sa résistance des 5050 points au lendemain d'une nouvelle progression de Wall Street, qui reste dopée par la vigueur de ses poids lourds technologiques. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 affiche des gains de 23,5 points à 5051 points, annonçant un début de séance dans le vert. Le marché parisien avait refranchi en force le cap des 5000 points hier et s'était même hissé jusque vers 5060 points avant de finir sur un gain de 1,9%, à 5031,7 points. Cette envolée d'une ampleur inattendue a pris beaucoup d'opérateurs au dépourvu, provoquant une vague de rachats de positions vendeuses non couvertes ('short'), voire un début de panique à la hausse. Le CAC et les places européennes ont accumulé un retard de performance historique au cours des trois derniers mois et les investisseurs attendent depuis le début du second semestre un rééquilibrage qui tarde à se manifester. Le redressement opéré depuis le début du mois de septembre constitue peut-être une amorce de rotation, alors que le différentiel entre le CAC et le Nasdaq atteint désormais 50% sur l'ensemble de l'année (+33% pour l'indice technologique, contre -16% à Paris). Car le Nasdaq a réussi à se hisser vers de nouveaux sommets hier soir dans le sillage de la progression continue des ténors de la haute technologie comme Microsoft (+1,9%) ou Facebook (+2,4%). Le marché attend dans le courant de la matinée la publication des indices PMI définitifs d'IHS Markit concernant le secteur des services en Europe puis, dans l'après-midi, l'ISM américain des services pour le mois d'août. Toujours sur le plan macroéconomique, les investisseurs suivront avec attention les ventes de détail dans la zone euro, ainsi que les inscriptions au chômage aux Etats-Unis, qui devraient leur permettre de compléter le tableau de la reprise économique. D'un point de vue technique, le CAC affronte depuis le début du mois de juin une résistance oblique située dans la zone des 5050 points. En cas de franchissement de ce seuil, les analystes techniques ne voient pas d'obstacle majeur avant le re-test des 5200 points, le palier des 5100 points n'étant pas appelé à peser lourd dans les conditions actuelles d'après les chartistes.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +1.73%