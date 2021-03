Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : le recul de la 'tech' tourne à la correction Cercle Finance • 09/03/2021 à 08:32









(CercleFinance.com) - La rotation en faveur des secteurs cycliques au détriment des valeurs de croissance devrait se poursuivre ce mardi à Paris dans le sillage de la correction subie la veille par le Nasdaq. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 cède à peine deux points à 5899,5 points, augurant d'un début de séance stable, les deux forces en présence se contrebalançant. L'indice composite du Nasdaq a dévissé de 2,4% lundi soir, les valeurs technologique ayant plombé la tendance en raison de leurs niveaux de valorisation jugés élevées. Depuis son record du 2 février, à près de 14.100 points, l'indice technologique a désormais cédé plus de 10% de sa valeur, ce qui le fait officiellement entrer en territoire de correction boursière. A en croire les analystes, ce mouvement de rotation extrême à l'oeuvre depuis quelques semaines n'est pas prêt de s'interrompre. 'Avec les campagnes de vaccination et la réouverture de l'économie, le marché devrait sortir par le haut avec une rotation vers la 'value'', assure un trader. Le segment 'value' désigne des valeurs décotées par rapport à leurs fondamentaux ou leur secteur. Elles intègrent actuellement les valeurs de l'automobile ou les foncières immobilières. Jusqu'à présent, ce cont néanmoins les valeurs liées à la finance, à l'énergie et à la consommation courante qui ont surtout réussi à tirer leur épingle du jeu. Certains spécialistes craignent toutefois que la sortie de crise sanitaire engendre des rotations structurelles de positions de portefeuilles pas forcément favorables aux marchés. 'Au cours des prochaines semaines, la dégradation perceptible de la situation sanitaire sur certains pays européens, ainsi que l'accélération à la hausse des taux souverains pourraient inquiéter les investisseurs et peser sur les marchés actions', prévient Gilles Guibout, responsable des actions européennes chez AXA IM. 'La situation apparaît cependant comme fragile, nous incitant à beaucoup de vigilance d'autant que la valorisation actuelle des marchés actions laisse peu de place à l'incertitude', ajoute le stratège. Parmi les rares indicateurs macroéconomiques figurant au programme de la séance de mardi figurent la balance commerciale allemande et la dernière estimation du PIB de la zone euro pour le quatrième trimestre. L'OCDE devrait aujourd'hui actualiser ses perspectives économiques, beaucoup d'économistes estimant que les précédentes prévisions publiées au mois de décembre s'étaient avérées par trop pessimistes.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris 0.00%