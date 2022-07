Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

CAC 40: le rebond se poursuit en attendant la BCE information fournie par Cercle Finance • 20/07/2022 à 08:29

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse mercredi matin, à la veille des décisions de politique monétaire de la BCE et alors que les investisseurs se préparent à digérer une nouvelle salve de publications de résultats.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison juillet - avance de 31,5 points à 6229 points, annonçant une poursuite du redressement de la veille.



Hier, le marché parisien avait achevé la séance sur un gain de près de 1,8%, à 6201 points, portée par un vent haussier en provenance de Wall Street, où le reflux du dollar a favorisé un retour des acheteurs.



Avec un gain de quasiment 2,8% au terme des échanges, le S&P 500 - l'indice de référence des gérants américains - a signé sa meilleure performance journalière en près d'un mois.



Si les analystes techniques considèrent que le CAC 40 demeure en phase de reprise et que l'indice conserve un biais haussier au-dessus des 6040 points, la prudence est susceptible de limiter les prises de risque à la veille des annonces de la BCE.



Lors de sa réunion prévue demain, le conseil des gouverneurs de la banque centrale devrait commencer à normaliser ses taux directeurs en optant pour une hausse de 25 ou 50 points de base justifiée par l'inflation record qui sévit actuellement dans la zone euro.



Mais les investisseurs attendent surtout les nouvelles prévisions de l'institution en matière d'évolution future des taux et surveilleront avec attention les commentaires de sa présidente, Christine Lagarde, sur la réalité d'une menace récessionniste.



Sur le marché obligataire, le taux du Bund allemand à dix ans ressort actuellement à 1,27%, tandis que les rendements italiens s'établissent à 3,31% dans un contexte de retour de l'incertitude politique dans le pays.



Sur le marché des changes, l'euro poursuit sa remontée au-delà de 1,0230 face au dollar à la veille des décisions de la BCE.



La séance en Europe doit également être animée par la publication d'une série de résultats, dont ceux du fabricant néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs ASML, véritable baromètre du secteur technologique en Europe.



Outre-Atlantique, Netflix a révélé hier soir avoir perdu moins d'abonnés que prévu au cours du deuxième trimestre, une annonce qui lui permettait de gagner plus de 7% en cotations électroniques d'après-Bourse.



Côté statistiques, l'inflation au Royaume-Uni a dépassé les attentes en juin avec une progression de 9,4% des prix à la consommation en rythme annuel après +9,1% en mai, alors que les économistes prévoyaient en moyenne une hausse de 9,3% sur un an.