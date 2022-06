CAC 40: le rebond de vendredi devrait se prolonger information fournie par Cercle Finance • 27/06/2022 à 08:33

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait prolonger lundi matin son spectaculaire rebond signé vendredi, toujours favorisée par l'apaisement des tensions sur le compartiment obligataire.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - échéance juillet - progresse de 43 points à 6107 points, annonçant une poursuite de la tendance haussière.



Après la période de morosité connue en milieu de semaine passée, une véritable vague d'euphorie a déferlé vendredi sur le marché parisien, ce qui s'est traduit par un gain de plus de 3,2% pour le CAC au coup de cloche final.



Ce vigoureux redressement a permis à l'indice vedette de repasser au-delà du seuil des 6000 points et de porter sa progression hebdomadaire à environ 2,5%.



Les investisseurs semblent retrouver un peu d'appétit pour les actifs risqués du fait de la nette détente qui s'opère actuellement sur le marché des taux longs.



Le compartiment obligataire a en effet signé une magnifique semaine, qui s'est conclue presque au plus haut en Europe et sur des niveaux élevés aux Etats Unis.



Si le rendement des Treasuries à dix ans se retend légèrement en direction des 3%, il confirme son retour en direction du seuil psychologique des 3% après qu'il flirtait avec la barre des 3,5% il y a moins d'une semaine.



La Bourse de New York a elle aussi connu une séance faste vendredi, soutenue par des statistiques économiques moins mauvaises que prévu, en particulier un indice de la confiance des ménages de l'Université du Michigan montrant des perspectives d'inflation un peu moins pessimistes des consommateurs américains.



'Cela laisse penser que l'urgence d'un resserrement monétaire agressif de la part de la Fed devient moins impérieux', explique un trader.



Cette hypothèse a permis de reléguer pour un temps au second plan la risque grandissant d'une récession, qui conduisait jusqu'ici bon nombre de gérants à sous-pondérer les actions.



'Le scénario d'une récession implique encore 10% de baisse pour les marchés d'actions européens, mais notre scénario de base exclut tout potentiel baissier au cours des mois qui viennent', rassure-t-on chez BofA.



Les investisseurs prendront connaissance, mercredi, de la troisième estimation du PIB américain de premier trimestre, qui pourrait permettre d'en savoir plus sur l'imminence d'une récession aux Etats-Unis.



La semaine sera également rythmée par les résultats des enquêtes mensuelles auprès des directeurs d'achats (PMI) sur l'activité des services dans le secteur manufacturier.



Le durcissement des politiques monétaires des banques centrales - qui vise à combattre une inflation record - demeurera par ailleurs un point d'attention majeur, compte tenu des risques que ce resserrement fait peser sur la croissance économique.



La Banque centrale européenne ouvre aujourd'hui son forum annuel de Sintra, au sud du Portugal, qui sera marqué dès ce soir par une prise de parole très attendue de sa présidente, Christine Lagarde.



La volatilité pourrait toutefois rester élevée durant cette période de transition marquée par une faible visibilité, un phénomène qui amène les stratèges à recommander aux investisseurs de maintenir une bonne diversification de leur portefeuille afin de pouvoir faire face à tous les scénarios envisageables.