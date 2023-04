CAC 40: le rebond boursier à la merci des résultats information fournie par Cercle Finance • 17/04/2023 à 08:31

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait débuter en légère hausse lundi matin, alors que la saison des résultats va commencer à monopoliser l'attention des investisseurs au cours des prochains jours.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin de mois - avance de six points à 7529,5 points, annonçant une poursuite de la dynamique favorable en place depuis la mi-mars.



Avec l'arrivée des résultats, les acteurs de marché vont savoir cette semaine si le rebond des dernières semaines est venu marquer le début d'une véritable embellie ou si le récent épisode de stress lié à la crise bancaire a constitué un avertissement à prendre au sérieux.



L'indice CAC 40 a aligné quatre séances de hausse consécutives lors de la semaine écourtée de Pâques, qui s'est soldée par un gain de 1,7%, ce qui lui a permis de poursuivre sa série de records en bondissant au contact des 7520 points.



Le rebond boursier a été porté par l'espoir d'une prochaine pause dans le cycle de hausse des taux d'intérêt des grandes banques centrales, mais aussi par des indicateurs économiques jugés plutôt encourageants.



Ces éléments ont renforcé l'optimisme quant à un possible 'atterrissage en douceur' de la croissance, qui verrait l'inflation fortement refluer sans pour autant se traduire par une entrée de l'économie en zone de récession.



Le CAC semble désormais bien installé dans un couloir ascendant et la hausse récente du marché a créé quelques signaux d'achat, mais le risque d'un retour d'un marché baissier n'a pas pour autant totalement disparu.



'Après les récentes turbulences, les perspectives à long terme des actions restent relativement favorables - même si une phase d'ajustement volatile semble inévitable', estime Shamik Dhar, chef économiste de BNY Mellon IM.



Dans une récente note de stratégie, les analystes de Barclays rappelaient que les marchés boursiers ont tendance à monter lors de la séquence allant du dernier relèvement de taux de la Fed à sa première baisse de taux.



Mais ils préviennent aussi que les effets des dernières hausses de taux, tout comme le récent assèchement des conditions de crédit, rendent une récession de plus en plus probable.



Cette première semaine complète de la saison des résultats devrait permettre d'éprouver la résistance de places boursières, notamment du côté de Wall Street.



Plusieurs ténors de la cote, dont Bank of America, Netflix, Tesla, J&J, Morgan Stanley et Procter & Gamble, ont prévu de publier leurs comptes dans les prochains jours.



En Europe, les intervenants prendront connaissance des performances trimestrielles de quelques poids lourds de la trempe d'ASML, SAP ou Nokia.



Au-delà de la qualité de leurs chiffres, ce sont leurs prévisions qui seront suivies de près par les marchés.



Mais les bénéfices des entreprises ne seront pas les seuls repères des investisseurs au cours des jours à venir.



Les opérateurs devront aussi étudier les derniers indices PMI, attendus vendredi, afin d'en savoir plus sur la réalité des 'vents contraires' actuels et l'imminence d'une éventuelle menace récessionniste.