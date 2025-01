CAC 40: le rebond à l'épreuve d'une semaine intense information fournie par Cercle Finance • 27/01/2025 à 08:26









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir dans le rouge lundi matin, sur fond de prudence en attendant les résultats trimestriels des poids-lourds technologiques américains et les réunions de politique monétaire des grandes banques centrales.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance février - lâche 54,5 points à 7892 points, annonçant une sorte de respiration après le spectaculaire rebond amorcé ces dernières semaines.



Soutenu par un mouvement de rattrapage après sa nette sous-performance de l'année dernière, le marché parisien a signé un début d'année tonitruant, pour afficher des gains de plus de 7% depuis le 1er janvier.



Rien que sur la semaine écoulée, le CAC s'est adjugé 2,8%, repassant au-dessus du seuil des 7900 points, à la faveur de PMI ayant laissé entrevoir une lueur d'espoir concernant la conjoncture européenne et de l'absence de nouveaux droits de douane américains massifs destinés aux économies du Vieux Continent.



Cet irrésistible rebond - qui vient de se traduire par une série inédite de neuf séances consécutives de progression - va cependant être confronté à plusieurs tests importants au cours des jours à venir.



Les investisseurs se préparent en effet à une semaine chargée et potentiellement décisive avec les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale et de la Fed, qui seront entrecoupée d'une avalanche de résultats dans le secteur américain de la 'tech'.



Microsoft, la deuxième capitalisation boursière mondiale derrière Nvidia, publiera ses comptes mercredi soir, en même temps que Tesla et Meta, avant qu'Apple en fasse de même jeudi soir.



Les publications des géants de la 'tech' seront particulièrement scrutées alors que les investisseurs se posent des questions sur les valorisations déjà bien tendues du Nasdaq, revenu à des niveaux proches de ses records.



'Nous nous attendons à une saison très solide de la part de la tech, sachant que nos récentes prises de contact auprès des entreprises mettent en évidence une énorme activité en ce début d'année 2025, qui voit les directeurs technologiques renforcer leurs stratégies et leurs plateformes dans l'IA', explique Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities.



La semaine sera très certainement la plus intense de la saison des résultats, puisque ce sont 102 composantes de l'indice S&P 500 aux Etats-Unis et 53 société de l'indice Europe STOXX 600 qui dévoileront leurs performances financières dans les jours qui viennent.



La semaine sera également marquée par la réunion de politique monétaire de la Fed mardi et mercredi, tandis que la Banque centrale européenne (BCE) suivra jeudi.



Aucun changement de taux n'est attendu du côté de la banque centrale américaine, mais les commentaires de son patron, Jerome Powell, seront suivis de près alors que le nouveau président Donald Trump a clairement fait comprendre qu'il allait demander à l'institution de baisser ses taux.



Quant à la BCE, qui dispose de davantage de manoeuvre dans son cycle d'assouplissement monétaire, les marchés se demandent si elle adoptera un taux conciliant qui aiderait à conforter le récent redressement des marchés.



'A court terme, la BCE est la seule à même de redonner de l'allant à la reprise de la zone euro via le cycle du crédit', rappelait récemment Bruno Cavalier, l'économiste en chef d'Oddo BHF.



L'agenda s'annonce également très dense du coté des indicateurs, puisque les intervenants prendront tour à tour connaissance de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne aujourd'hui, de la première estimation du PIB de la zone euro au 4ème trimestre jeudi et des premiers chiffres de l'inflation en France et en Allemagne pour le mois de janvier vendredi.



Aux Etats-Unis sont attendus une première estimation de la croissance américaine de 4ème trimestre jeudi puis l'indice d'inflation PCE - l'outil de mesure des prix privilégié de la Fed - vendredi.





