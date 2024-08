Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC 40: le rebond à l'épreuve d'une fin de semaine chargée information fournie par Cercle Finance • 22/08/2024 à 08:27









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note irrégulière jeudi matin, dans un marché attentiste avant la publication des indices PMI européens et à la veille du discours très attendu de Jerome Powell à Jackson Hole.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance fin de mois - recule de 5,5 points à 7546,5 points, laissant entrevoir un début de séance prudent.



Le marché parisien avait poursuivi son redressement hier en s'adjugeant plus de 0,5% à 7524,7 points, ce qui porte à 5,5% ses gains depuis le creux du 6 août dernier.



Les écarts devraient toutefois s'avérer plus limités aujourd'hui avant les multiples rendez-vous de premier plan attendus d'ici à la fin de la semaine.



Après le calme des derniers jours, les marchés s'apprêtent à vivre une fin de semaine décisive avec au programme une série d'indicateurs économiques et en point d'orgue l'ouverture de la réunion annuelle des banquiers centraux à Jackson Hole, dans le Wyoming.



Demain, Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, prononcera à l'occasion un discours qui sera suivi de près par les investisseurs.



Selon le ton qu'adoptera le patron de la Fed et les perspectives qu'il dévoilera, certains investisseurs redoutent une fin de mois d'août plus volatile.



'Certains analystes s'attendent désormais à ce qu'il ouvre la porte à une baisse des taux de 50 points de base alors que le consensus tablait jusqu'à présent sur 25 points de base', rappelle Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'Cela intervient alors que les chiffres des créations d'emplois des derniers mois pourraient être révisés drastiquement à la baisse', explique l'analyste.



'Cela veut dire qu'on pourrait avoir un peu de volatilité si le discours du président de la Fed ne va pas dans le sens souhaité par le marché', prévient-il.



Publiées hier, les 'minutes' de la dernière réunion de la Fed ont conforté le scénario d'une baisse de taux en septembre au vu de l'allègement des pressions inflationnistes et de la remontée du taux de chômage aux Etats-Unis.



En Europe, la journée sera animée entre autres par les chiffres préliminaires des enquêtes PMI sur le secteur privé, qui ont souvent fait bouger les marchés ces derniers mois.



Les économistes s'attendent à ce que ces chiffres montrent une absence d'amélioration dans le secteur des services et une perte de vitesse dans l'industrie manufacturière.



Parmi les autres indicateurs au menu du jour figurent les inscriptions aux allocations chômage et les ventes de logements anciens aux Etats-Unis.



Dans l'attente des annonces de Jerome Powell, le rendement des Treasuries à 10 ans continuent de fléchir pour passer sous le seuil de 3,78%, au plus bas de l'année.



La perspective d'une baisse des taux directeurs américains n'empêche pas le dollar de faire preuve de fermeté face à l'euro, qui retombe vers 1,1145.



Les cours du pétrole repartent à la baisse malgré l'annonce, hier, d'une nouvelle baisse des stocks hebdomadaires de pétrole brut aux Etats-Unis.



Le contrat octobre sur le brut léger américain cède 0,1% à moins de 71,9 dollars le baril et le Brent de mer du Nord s'inscrit en très léger repli autour de 76 dollars.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.